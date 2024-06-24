Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

Возвращение в Украину автобусом или пешим ходом через границу может закончиться не совсем радостно, если не знать, что можно и нельзя ввозить в страну.

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Что можно ввозить в Украину в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Хотя все привыкли к более строгому контролю при пересечении границы с Польшей или другими странами ЕС, иногда, не зная правил ввоза вещей в Украину можно получить мороку возвращаясь домой. Государственная таможенная служба Украины опубликовала перечень разрешенных и запрещенных вещей, которые можно ввозить через границу в 2024 году.

Продукты питания

Украина, в отличие от Польши и других государств Европы, не устанавливает ограничения на ввоз, например, мясных продуктов. Однако стоимость ввозимых продуктов не должна превышать 200 евро на человека. При этом, можно брать не более одной упаковки или до 2 килограмм одного наименования неупакованного продукта и по одному виду готовой пищи к потреблению. Важно и то, что продукты животного происхождения без упаковки перевозить запрещено.

Алкоголь и табачные изделия

Запрет на ввоз этой категории товаров действует для лиц, не достигших 18 лет. Для тех, кто достиг совершеннолетия, действуют ограничения по количеству:

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не более 200 сигарет

не более 50 сигар

не более 250 граммов табака

Относительно крепких напитков, то разрешено ввозить в Украину:

1 литр алкоголя (более 22% содержания спирта)

2 литра вина

5 литров пива

Лекарства и специальное питание

Для одного человека действует ограничение на ввоз не более 5 упаковок лекарств одного вида, или же такого количества, которое прописано в лекарственном рецепте. Такие же правила действуют для специального питания.

Относительно лекарственных средств с содержанием наркотических или психотропных веществ - их можно провозить в Украину только при наличии спецразрешения, независимо от количества или назначения.

Что нельзя провозить через границу в Украину

Чтобы не иметь проблем на границе не стоит провозить запрещенные предметы, такие как:

Холодное, огнестрельное или газовое оружие без разрешения МВД.

Взрывоопасные и ядовитые вещества, семена и посадочный материал растений, без спецразрешения, которые не занесены в Реестр сортов растений Украины.

Рыболовное и охотничье снаряжение, которое запрещено законом.

Этиловый бензин и свинцовые добавки к бензину.

Несъедобные продукты.

Неидентифицированных животных.

Что такое Государственная таможенная служба Украины? Государственная таможенная служба Украины - образованный в 2019 году центральный орган исполнительной власти Украины, который реализует государственную таможенную политику и государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, пишет Википедия.

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