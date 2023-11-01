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Что такое 25 кадр и как он воздействует на человека

Яна Ставская
1 ноября 2023, 21:06
Можно ли подпасть под влияние фильма или рекламы? Читайте о самом известном мифе, в который многие верят до сих пор.
Что такое 25 кадр и как он воздействует на человека
Читайте, чем опасен 25 кадр / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com

25 кадр - это мифический термин, который описывает предполагаемый скрытый кадр или серию кадров, встроенные в фильм или телепередачу и предполагаемо воздействующие на подсознание зрителя.

Существует много вымышленных историй, почему нельзя смотреть 25 кадр. По распространенной и ошибочной версии - этот кадр якобы способен гипнотизировать зрителя и "кодировать" его поведение.

Можно ли использовать 25 кадр

С "25 кадром" путают техники обычного монтажа. Но стоит заметить, что законодательства многих стран пресекают внедрение скрытых сообщений или кадров, которые могут воздействовать на людей без их согласия. Это может рассматриваться как нарушение законодательства и нравственных норм.

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Откуда взялся миф про "24 кадра"

Миф о "24-м кадре" имеет множество истоков и разновидностей, но одна из самых знаменитых версий этой легенды связана с сообщениями о том, что в начале 1950-х годов в кинопрокате появились фильмы с "скрытыми сообщениями", которые могли воздействовать на подсознание зрителей. Эти сообщения были, по утверждениям, встроены в фильмы и могли влиять на поведение или мнение людей.

Одним из наиболее известных случаев мифа о "24-м кадре" было утверждение, что в фильме "Властелин колец: Братство Кольца" (2001) режиссера Питера Джексона был встроен "скрытый" кадр, который вызывал у зрителей положительное отношение к фильму. Это утверждение было опровергнуто, и сам Джексон утверждал, что никаких скрытых сообщений в его фильмах нет.

Другой миф: 25 кадр - "Бойцовский клуб". В фильме Финчера тоже нет никаких "скрытых сообщений" при помощи монтажа. Весь сюжет передается через обычные кадры и сцены, как в большинстве фильмов.

Несмотря на отсутствие научных доказательств таких воздействий, подобные мифы иногда продолжают жить в поп-культуре и среди некоторых людей.

Что значит 25 кадр в жизни

В общем, миф о "25 кадре" связан с утверждениями о скрытых посланиях, воздействующих на подсознание, но это не имеет практического значения в повседневной жизни.

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