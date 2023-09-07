Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

Забавная и быстрая оптическая иллюзия поразила людей в Интернете.

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Тест по картинке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, TikTok @mia_yilin

В зависимости от того, что зритель увидит первым, этот необычный личностный тест должен показать, как вы обращаетесь с людьми в своей социальной жизни и как вас воспринимают другие люди.

Эту головоломку впервые поделилась в видео специалист по оптическим иллюзиям Миа Илинь, и многие люди не могли поверить, насколько точно эксперт смогла определить их личности, пишет express.

Что вы увидели первым? / TikTok @mia_yilin

Что значит, если первым вы увидели пингвина

Если вы впервые увидели пингвина, вы интровертный человек, который не любит чувствовать давление или ограничения, когда дело касается вашей социальной жизни.

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"Вы независимый дух, жаждущий свободы и автономии. Вы преуспеваете, когда у вас есть пространство для реализации собственных интересов и целей", - пояснила эксперт.

Те, кто знакомятся с вами, обнаруживают, что вы дружелюбный и веселый человек, но в кругу знакомых вы можете показаться замкнутым.

"Иногда вы кажетесь немного отстраненным, но это только потому, что вы уделяете приоритетное внимание времени, проведенному в одиночестве", - отметила Миа.

Что значит, если первым вы увидели мужчину

Если вы первым увидели мужчину - вы экстраверт, умеющий читать людей и работать с толпой.

"У вас есть шестое чувство, когда дело касается людей. Ваша интуиция зашкаливает, и вы легко чувствуете эмоции и намерения других людей", - говорит Миа.

Однако иногда вы можете быть неуверенным в себе, несмотря на свои удивительные способности, и можете показаться очень добрым человеком, который в то же время угождает людям.

"Вы часто сомневаетесь в себе и ищете одобрения у других, что заставляет вас сомневаться в своих собственных инстинктах", - подытожила эксперт.

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