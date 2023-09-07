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Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

Сергей Кущ
7 сентября 2023, 11:15 обновлено 7 сентября, 11:15
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Забавная и быстрая оптическая иллюзия поразила людей в Интернете.
Тест по картинке
Тест по картинке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, TikTok @mia_yilin

В зависимости от того, что зритель увидит первым, этот необычный личностный тест должен показать, как вы обращаетесь с людьми в своей социальной жизни и как вас воспринимают другие люди.

Эту головоломку впервые поделилась в видео специалист по оптическим иллюзиям Миа Илинь, и многие люди не могли поверить, насколько точно эксперт смогла определить их личности, пишет express.

Что вы увидели первым?
Что вы увидели первым? / TikTok @mia_yilin

Что значит, если первым вы увидели пингвина

Если вы впервые увидели пингвина, вы интровертный человек, который не любит чувствовать давление или ограничения, когда дело касается вашей социальной жизни.

видео дня

"Вы независимый дух, жаждущий свободы и автономии. Вы преуспеваете, когда у вас есть пространство для реализации собственных интересов и целей", - пояснила эксперт.

Те, кто знакомятся с вами, обнаруживают, что вы дружелюбный и веселый человек, но в кругу знакомых вы можете показаться замкнутым.

"Иногда вы кажетесь немного отстраненным, но это только потому, что вы уделяете приоритетное внимание времени, проведенному в одиночестве", - отметила Миа.

Что значит, если первым вы увидели мужчину

Если вы первым увидели мужчину - вы экстраверт, умеющий читать людей и работать с толпой.

"У вас есть шестое чувство, когда дело касается людей. Ваша интуиция зашкаливает, и вы легко чувствуете эмоции и намерения других людей", - говорит Миа.

Однако иногда вы можете быть неуверенным в себе, несмотря на свои удивительные способности, и можете показаться очень добрым человеком, который в то же время угождает людям.

"Вы часто сомневаетесь в себе и ищете одобрения у других, что заставляет вас сомневаться в своих собственных инстинктах", - подытожила эксперт.

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