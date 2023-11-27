"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

Готовы ли вы вспомнить уроки математики, чтобы решить головоломку? Придется подключить не только знания, но и смекалку.

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Сможете ли вы решить сложную головоломку? / Фото: mirror.co.uk

Головоломки - это не только интересный, но и полезный способ провести время. Новая задача потренирует мозг и заставит вспомнить школьные уроки математики.

Посмотрите внимательно на картинку выше и попробуйте разобраться, какое число должно получиться в результате хитрых вычислений.

В верхнем ряду - три красных цветка, а уравнение показывает, что их общее количество составляет 60.

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Во второй строке - один красный цветок с двумя синими, общая сумма которых равна 30.

В третьей строке - один синий цветок минус два желтых, что равно трем.

В последней строке - один желтый цветок, один красный цветок и один синий. Сколько же получается в результате?

В Сети было множество предположений: от 102 до 55. И лишь немногим удалось найти правильный ответ.

Подсказка. У синего цветка в последнем ряду всего четыре лепестка; у всех остальных - пять.

Вот уравнение (R = красный, Y = желтый и B = синий).

3R = 60 => R = 20

R + 2B = 30 => B = 5

B -2Y = 3 => Y = 1

А так как на синем цветке всего четыре лепестка, то получается: 1+20*4=1+80=81.

Ранее Главред предлагал разгадать головоломку для самых внимательных: надо за 7 секунд найти панду.

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