"Йогурты на крови": Danone влип в скандал из-за рекламы с Пореченковым

Данон и Пореченков - Danone в Украине назвали спонсорами терроризма / sprotyv.info

Французская компания-производитель молочных продуктов Danone очутилась в центре скандала в Украине.

Компания, которая больше 20 лет работает на рынке Украины и имеет заводы в Херсоне и Кременчуге, сняла в своей рекламе "Актимель" одиозного российского актера Михаила Пореченкова.

Плохую репутацию в Украине Пореченков заработал в 2014 году, когда на камеры продемонстрировал, как стреляет из пулемета по украинским военным на оккупированных территориях украинского Донбасса. После этого актеру даже запретили въезд в Украину. В нашей стране Пореченков отнесен к категории лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования.

Количество гневных комментариев от украинских пользователей как на локальной странице компании, так и на ее французской версии активно растет. Украинцы на украинском, русском, французском и английском языках требуют от Данон официальных комментариев, обзывают компанию спонсором террористов и массово выступают за бойкот продукции Danone.

В частности, люди пишут: "Даноновцы совсем крышей поехали. Ещё бы Гиркина в рекламе сняли", "Данон, вы обосрались", "Убийца рекламирует йогурты... днище. Йогурты на крови. С сегодняшнего дня фирмы Данон для моей семьи не существует", "Круто. Террорист пьёт йогурт Данон. Пей йогурт Данон – будешь тоже террористом" и др.

Напомним, в 2019 году Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали видео его в поддержку. Это случилось после того, как Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, в котором они выпивают, обнимаются, и разыгрывают диалог: "А если он выиграет… будет нам должен. Слава Украине. Крым наш… Все наше!"