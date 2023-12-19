Деликатес, но не для всех: кому нельзя есть красную икру

Зима и время праздников давно и плотно у многих ассоциируется с праздничным столом и обязательно красной икрой. Однако мало кто знает, что употреблять этот продукт можно не всем. Мы расскажем, как красная икра влияет на давление и не только.
Кому нельзя есть красную икру
Для начала банально поговорим об аллергии. Красная икра, как и любая рыба может вызвать у человека аллергическую реакцию, особенно, если не придерживаться рекомендаций по количеству употребляемого продукта.
Почему нельзя есть красную икру
Также красная икра опасна из-за высокого содержания соли. Этот продукт не рекомендуется есть тем, у кого мочекаменная болезнь и проблемы с почками, ведь соль задерживает воду. Также, это не лучший продукт для тех, у кого высокий уровень холестерина и не в порядке печень.
Когда нельзя есть икру
Мало кто знает, но красная икра - практически враг для того, у кого наблюдаются проблемы с давлением. Высокий уровень холестерина и соли способствует ухудшению самочувствия людей, страдающих от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
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