День осеннего одиночества: польза и вред этого состояния

День осеннего одиночества / ua.depositphotos.com/

Осень – пора, в которой как никогда хочется закутаться в теплый плед и предаваться своему любимому занятию. Некоторые предпочитают делать это наедине с собой. Для любителей уединения в багряно-желтый сезон существует особый день – День осеннего одиночества 29 сентября. Как справиться с одиночеством и нужно ли, разбирался Главред.

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Что такое одиночество для человека

В психологии термин одиночество означает состояние коммуникативной изоляции. Другими словами, человек прекращает общение с людьми и прерывает социальные контакты. Иногда состояние одиночества может также быть вызвано страхом потерять имеющуюся связь с близким человеком.

Не всегда одиночество означает полную изоляцию от общества. Можно чувствовать одиночество, когда вас окружает тысячи людей, а можно чувствовать себя счастливым наедине с собой. Настоящее одиночество, это скорее про разобщенность с окружающим миром и чувство, когда тебя не понимают.

Польза одиночества

Не всегда одиночество – это плохо. Каждый из нас испытывает потребность время от времени отдохнуть от шумных компаний и провести вечер (день, неделю) без общения. Психологи склоняются к мысли, что чувство одиночества нам дано для того, чтобы пробудить желание общения с другими. Как ни крути человек – существо социальное.

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Одиночество – это своеобразная перезагрузка для психики, которая помогает определиться с приоритетами. Также уединение полезно:

Помогает освободиться от чужого мнения и навязанных правил;

Отсутствием осуждения окружающих;

Отсутствием обязательств;

Избавляет от необходимости согласовывать планы с кем-либо.

Кроме того, одиночество помогает улучшить отношения, завести новые знакомства и даже распрощаться с людьми, с которыми ваши пути разошлись. Уединение усиливает творческий потенциал и продуктивность.

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Одиночество: когда пора бить тревогу

Затянувшееся одиночество может спровоцировать депрессию. Кроме того, оно может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и стать причиной развития серьезных заболеваний от бессонницы до болезни Альцгеймера. Одинокие люди могут иметь проблемы с алкоголем и повышенный риск суицидальных настроений.

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