Депутат "присвоил" костюм Порошенко – СМИ

Виктор Лысенко "присвоил" костюм Петра Порошенко, выяснили журналисты / Скриншот с sorada.gov.ua

Депутат Сумского облсовета, член партии ВО Батькивщина Виктор Лысенко "присвоил" костюм бывшего президента и лидера политсилы Европейская солидарность Петра Порошенко.

На сайте облсовета размещена фотография, на которой запечатлен костюм экс-президента, а голова – Лысенко, сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.

По его данным, на сайте использовано фото Порошенко с президентских выборов 2014 года.

"…Лысенко, видимо, не захотел раскошеливаться на дорогой костюм и галстук, вместо этого он просто поменял голову Петра Алексеевича… на свою. Получилось неплохо, и деньги сэкономил…", – отмечается в материале.

/ Скриншот с sorada.gov.ua

Ранее в Telegram появилась якобы политическая реклама партии Слуга народа к местным выборам, которые запланированы на конец октября 2020 года. В Сети опубликован снимок, на котором запечатлен билборд с надписью "Лохвиця – це ти".