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Девушка мыла голову без шампуня месяц: что произошло с ее волосами

Анна Косик
4 июля 2024, 21:45
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Мытьё головы - один из процессов, который мы включаем в понятие базового ухода. Девушка проверила, что произойдет с волосами, если пойти против системы.
мытье волос, волосы
Можно ли не мыть волосы шампунем и чем это закончится / Коллаж: Главред, фото: flickr

Уход за волосами, одна из противоречивых тем, вокруг которой человечество разделяется во мнениях. Для кого-то важно мыть голову ежедневно, а другие считают, что достаточно это делать раз в неделю. Как пишет Vogue, девушка по имени Франческа Милл решила поэкспериментировать и перестала мыть волосы с шампунем в течение 30 дней.

"После нескольких месяцев сухих, вьющихся волос я хотела полностью перезагрузить волосы, и решила попробовать убрать все продукты для ухода за волосами, чтобы позволить моим прядям и коже головы естественным образом восстановить баланс", - рассказала Милл.

Как не пользоваться шампунем в течение 30 дней

Милл рассказывает, что мыть голову одной только водой - не выход из ситуации, ведь волосам и коже головы нужно дать всё необходимое для очищения. Поэтому можно применять вместо шампуня природные средства. Например, крахмальной водой, оставшейся после промывки риса. Также можно добавлять в уход за волосами витамины, антиоксиданты и минералы.

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Сама девушка в первые 5 дней для очистки волос использовала только воду. В результате ее волосы высушились и выглядели тусклыми. Поэтому на 6 день эксперимента она попробовала смесь воды, уксуса и пищевой соды. Эти ингредиенты сохранили блеск ее волос и помогли избавиться от избытка кожного сала.

Впоследствии девушка решила попробовать яйца, которые использовала вместо шампуня и в качестве основы для натуральной маски с йогуртом и алоэ вера. По ее словам, через некоторое время ее волосы укрепились и стали мягче. Но на этом эксперименты Франчески не закончились. Она решила попробовать еще одно средство - маску из семян льна и масла. Это средство сделало ее волосы более блестящими.

В итоге девушка отметила, что ее волосы изменились в лучшую сторону. Они стали более объемными и несмотря на неприятность шампуня в уходе, не имели неприятного запаха. Милл отметила, что важным в этом эксперименте стало ежедневное расчесывание волос утром и вечером, особенно перед мытьем. Это позволяло равномерно распределять естественный жир кожи головы.

Однако экспериментаторка предостерегает, что у каждого особый организм, поэтому отказ от средств для классических ухода за волосами может вызвать побочные эффекты, такие как перхоть или даже выпадение волос, поэтому следует быть очень осторожными в подобных замыслах.

Что такое Vogue?

Vogue - ежемесячный журнал о моде, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире и "библией моды". Версии журнала выпускаются в двадцати странах мира. Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки размещены на развороте, изображения обрезаны до краев без белых полей, использованы постановочные съемки, пишет Википедия.

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