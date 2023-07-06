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Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках и лопатках

Сергей Кущ
6 июля 2023, 09:25 обновлено 6 июля, 09:25
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Девушка была сильно удивлена, когда узнала, что ее деревянная ложка не такая чистая, как это может показаться.
Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках
Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пользователь TikToker показала, как много грязи скрывается в деревянной посуде многих людей, и продемонстрировала другим пользователям простой трюк для ее очистки.

Пользователь TikTok разместила видео с действующим методом очистки, написав в подписи: "Я не была готова к этому. TikTok так многому меня учит!".

В ролике девушка помещает вроде бы чистую деревянную ложку в пустой стакан, а затем наполняет его кипятком из чайника.

видео дня

Когда она оставляет ложку, жир и грязь с дерева начинают просачиваться в воду, которая становится заметно мутной.

Сколько грязи содержится в деревянных ложках
Сколько грязи содержится в деревянных ложках / скриншот

После взбалтывания она вынимает ложку из стакана, оставляя большие куски остатков, плавающих в стакане.

Многие другие пользователи были в таком же ужасе, увидев, сколько грязи вышло из ложки.

Смотрите видео о том, как очистить деревянные ложки и лопатки:

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