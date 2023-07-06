Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках и лопатках

Пользователь TikToker показала, как много грязи скрывается в деревянной посуде многих людей, и продемонстрировала другим пользователям простой трюк для ее очистки.
Пользователь TikTok разместила видео с действующим методом очистки, написав в подписи: "Я не была готова к этому. TikTok так многому меня учит!".
В ролике девушка помещает вроде бы чистую деревянную ложку в пустой стакан, а затем наполняет его кипятком из чайника.
Когда она оставляет ложку, жир и грязь с дерева начинают просачиваться в воду, которая становится заметно мутной.
После взбалтывания она вынимает ложку из стакана, оставляя большие куски остатков, плавающих в стакане.
Многие другие пользователи были в таком же ужасе, увидев, сколько грязи вышло из ложки.
Смотрите видео о том, как очистить деревянные ложки и лопатки:
@miss.clean.with.me I was not prepared for this? Tiktok teaches me so much! #clean#cleaning#satisfying#asmr#cleantok#foryou#fyp♬ Bubble pop electric - ?????? ꨄ
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