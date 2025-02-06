Взрывной рост мышц, но есть риск опасной "побочки": для чего нужен креатин

Как меняется тело после креатина - что делает креатин с человеком.

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Какая побочка от креатина / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/aixklusiv, Pixabay/olga_art

Креатин играет ключевую роль в энергетическом обмене. Он синтезируется в печени и затем попадает с кровотоком в мышцы. При этом мышцы, насыщенные водой, производят больше белка и менее подвержены разрушению.

По результатам исследований установлено, что креатин укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы, оказывает антивоспалительное и даже антиканцерогенное действие. Об этом идет речь в материале Главреда.

В чем эффект креатина

Положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Креатин способствует нормализации работы сердца, регулирует ритм сокращений, предотвращает ишемические заболевания. Также он снижает уровень "плохого" холестерина и укрепляет сосуды.

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Ученые установили – когда креатин перестает поступать в организм, его уровень в мышцах снижается, что уменьшает способность к выработке энергии, особенно во время тренировок. Это может вызвать ощущение слабости в мышцах, снижение мышечной силы и интенсивности тренировок.

Влияние креатина на организм

Важно помнить о том, что креатин содержится в мышцах каждого человека. Он помогает нейтрализовать кислоты, образующиеся во время физических нагрузок, и уменьшает мышечную усталость. Креатин также увеличивает объем мышц за счет повышения уровня жидкости в саркоплазме, что может привести к увеличению веса на 3-5 кг.

Недостатки креатина

Специалисты в один голос говорят о том, что недостаток креатина в организме может привести к снижению физической активности. У вегетарианцев может возникнуть потребность в добавках при отсутствии физических нагрузок. Вопреки распространенным мифам, употребление креатина не влияет на репродуктивную функцию.

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Что такое креатин Азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках. Креатин чаще всего используется для повышения эффективности физических нагрузок и увеличения мышечной массы.

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