Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт

Мария Николишин
24 октября 2024, 20:09
92
В магазине часто можно увидеть яйца разных цветов.
Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт
Разница между коричневыми и белыми яйцами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему яйца бывают разного оттенка
  • Как выбрать вкусные яйца

Яйца - это распространенный продукт для приготовления различных блюд. При покупке яиц следует учитывать много факторов, таких как размер, цена, но важен ли цвет скорлупы?

Какая разница между коричневыми и белыми яйцами

Издание MarthaStewart сообщает, что цвет скорлупы яйца почти полностью зависит от генетики курицы, которая его снесла.

видео дня

Влияет ли цвет яиц на их вкус

За исключением внешнего вида, нет никакой существенной разницы в питательных свойствах между яйцами разного цвета. Цвет яйца также не влияет на вкус или кулинарные характеристики.

Кроме того, его питательная ценность не зависит от цвета скорлупы.

Покупая яйца, важнее обращать внимание на то, какие яйца являются самыми свежими, а также на различные маркировки, которые они имеют.

Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Интересные факты о яйцах

Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца куриные яйца
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин разразился первым заявлением о военных КНДР в России

Путин разразился первым заявлением о военных КНДР в России

20:35Мир
Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

19:51Мир
Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

19:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

Последние новости

20:42

Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожар

20:42

Молодой певец раскритиковал Тину Кароль: "Она не музыкант"

20:35

Путин разразился первым заявлением о военных КНДР в России

20:09

Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт

20:08

Семья бывшего главы БЭБ Федорова зарабатывает на государственных подрядах газовых компаний

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
19:54

"Зачем скрывать?": Дива Монро прокомментировала слухи о материнстве

19:51

Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

19:43

Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

19:33

Договор о передаче оккупированных территорий РФ: Подоляк выдал заявление о Третьей мировой

Реклама
19:15

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

19:05

КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском - ГУР

19:02

РФ может готовить новое вторжение: какие страны НАТО под угрозой

18:55

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

18:51

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДДВидео

18:37

Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

18:35

Неприятности умножатся: что нельзя делать 25 октября - приметы

18:10

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:00

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

17:50

РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины: ВСУ имеют свой планЭксклюзив

17:48

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

Реклама
17:32

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецептВидео

17:07

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

17:00

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД новости компании

16:51

Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

16:50

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отцаЭксклюзив

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв ПутинуВидео

16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

14:40

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

Реклама
14:38

Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с "забором"

14:31

Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

14:28

Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

13:53

Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на ХэллоуинВидео

13:48

Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сетьВидео

13:18

В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

13:12

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

13:06

Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

13:01

Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

12:55

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять