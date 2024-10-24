Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт

В магазине часто можно увидеть яйца разных цветов.

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Разница между коричневыми и белыми яйцами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему яйца бывают разного оттенка

Как выбрать вкусные яйца

Яйца - это распространенный продукт для приготовления различных блюд. При покупке яиц следует учитывать много факторов, таких как размер, цена, но важен ли цвет скорлупы?

Какая разница между коричневыми и белыми яйцами

Издание MarthaStewart сообщает, что цвет скорлупы яйца почти полностью зависит от генетики курицы, которая его снесла.

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Влияет ли цвет яиц на их вкус

За исключением внешнего вида, нет никакой существенной разницы в питательных свойствах между яйцами разного цвета. Цвет яйца также не влияет на вкус или кулинарные характеристики.

Кроме того, его питательная ценность не зависит от цвета скорлупы.

Покупая яйца, важнее обращать внимание на то, какие яйца являются самыми свежими, а также на различные маркировки, которые они имеют.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Интересные факты о яйцах Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

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