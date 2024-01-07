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"Есть всего 3 важных дня": когда произойдет остановка войны в Украине - прогноз

Мария Тупик
7 января 2024, 10:45
Когда закончится война в Украине и какие дни в январе очень опасные рассказала таролог Анна Ефремова.
Когда закончится война в Украине - прогноз
Когда закончится война в Украине - прогноз / Коллаж Главред, фото 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Последний массированный обстрел Украины 2 января может быть не единственным. Как рассказала таролог Анна Ефремова, ближайшие дни категорически нельзя игнорировать тревогу.

"7,8,9 января особо меня тревожат. Не игнорируем тревогу. Следим за миром и его событиями", - сообщила таралог Ефремова, передает Главред.

Анна Ефремоват также рассказала, остановится ли война в Украине в 2024 году.

видео дня

Кто такая Анна Ефремова

Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

"Нет. Карты показывают, что все вроде идет к прекращению войны, но это манипуляция. Сама ситуация, которая не будет совсем правильная. Будет такая ситуация, которая спланировать заблаговременно обманом, манипулятивная, скрытая. Карта "Башня" выпадает - это означает, что война не закончится", - отмечает таролог.

Таролог отметила, перестанет ли Россия атаковать Украину в 2024 году?

"Опять выпадает карта "Башня" - нет. Будет манипуляция по справедливости, мы хотим победу, подписание документов. В 2024 году будет манипуляция, возможно с выборами связанная, которые в РФ будут. Карта Умеренность - это надолго", - заявил Ефремова.

Что ждет Украину в 2024 году

"У страны есть желание, чтобы уже скорее перестали трогать нас. Будет защита своих интересов. Но, у нас сохраняется финансовая зависимость в начале 2024 года.

В середине года будет много поездок, договоренностей, переговоры, выборы. Выбор будет сложный. Это может быть ситуация с партнерами. Нам придется выбирать, Украину поставят перед выбором. Я не могу сказать, что середина года для Украины будет все плохо. Весна в Украине будет спокойной - без больших прорывов, но и без больших потерь.

Конец 2024 год даст шанс на договоренность. Отмечу 2 момента, первое: это будут переговоры и условия, которые нам не подходят. Второе: о чем бы мы не договорились, это не итог. Дальше может быть агрессия", - отметила таролог в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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