"Это касается всей Украины": что может произойти в ближайшие 2 недели - прогноз

Массированный обстрел Киева и Харькова 2 января 2024 года может повториться вновь, но уже по всей Украине. Как рассказала в прогнозе для Главреда астролог Ангелина Вакулина, есть угроза массовых и активных обстрелов.
"В ближайшие две недели по всей Украине идет угроза активных обстрелов", - отметила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Вакулина рассказала, куда хотят целиться россияне.
"Жилые дома, инфраструктура и развлекательные места. Парки также под угрозой", - добавила астролог.
По словам астролога, может быть усиленная проверка документов.
"Усиление проверок документов, возможно введут новый документ обязательный для всех на этот период", - отметила она.
Также астролог предупредила об угрозе для детей.
"Могут пострадать люди от обломков сбитых вражеских целях, также дети", - прогнозирует астролог.
Астролог также напомнила, что "локально, снова будут актуальны тревожные чемоданчики".
"К сожалению больше всего сейчас будет ударов по мирным, удары по высоткам, ЖК. И я не вижу какой либо реакции и помощи от Запада", - сказала астролог.
Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на 2024 год:
Что стоит учитывать читателю
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