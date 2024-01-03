"Это касается всей Украины": что может произойти в ближайшие 2 недели - прогноз

Массированный удар по Украине может произойти в ближайшее время, говорит астролог Ангелина Вакулина.

https://glavred.info/life/eto-kasaetsya-vsey-ukrainy-chto-mozhet-proizoyti-v-blizhayshie-2-nedeli-prognoz-10530245.html Ссылка скопирована

Россия может устроить новый массовый обстрел / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ГСЧС, скриншот с видео

Массированный обстрел Киева и Харькова 2 января 2024 года может повториться вновь, но уже по всей Украине. Как рассказала в прогнозе для Главреда астролог Ангелина Вакулина, есть угроза массовых и активных обстрелов.

"В ближайшие две недели по всей Украине идет угроза активных обстрелов", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

Вакулина рассказала, куда хотят целиться россияне.

"Жилые дома, инфраструктура и развлекательные места. Парки также под угрозой", - добавила астролог.

По словам астролога, может быть усиленная проверка документов.

"Усиление проверок документов, возможно введут новый документ обязательный для всех на этот период", - отметила она.

Также астролог предупредила об угрозе для детей.

"Могут пострадать люди от обломков сбитых вражеских целях, также дети", - прогнозирует астролог.

Астролог также напомнила, что "локально, снова будут актуальны тревожные чемоданчики".

"К сожалению больше всего сейчас будет ударов по мирным, удары по высоткам, ЖК. И я не вижу какой либо реакции и помощи от Запада", - сказала астролог.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на 2024 год:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.