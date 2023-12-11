Это делают неправильно все: распространенные ошибки, которые сильно затягивают время на уборку в доме

Влажная тряпка на самом деле никак не помогает вытирать пыль эффективно.

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Как правильно делать уборку / Коллаж Главред, фото freepik

Подготовка дома к новогодним праздникам может показаться непосильной задачей, но один опытный эксперт по уборке поделился советом, который значительно облегчит вам уборку пыли, пишет Mirror.

Как вытирать пыль, чтобы она не оседала

Экспертка по уборке из Purdy and Figg спросил своих подписчиков на видео в TikTok: "А вы совершали какие-нибудь из этих ошибок при уборке?!"

Она призналась, что в прошлом совершала ошибки, когда дело касалось уборки. И, похоже, все совершают одни и те же ошибки, когда наводят порядок в доме, и самая большая из них - это удалять пыль влажной тряпкой.

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Она сказала, что тряпка просто разгоняет пыль, и порекомендовала сначала использовать ее сухой. Прежде чем чистить поверхности любыми средствами, учтите, что влажность средства может продолжать растирать пыль по поверхности, а не удалять ее, как хотелось бы.

Еще один совет, который дала эксперт - дать одежде высохнуть на воздухе естественным образом или хотя бы в большой комнате с большим потоком воздуха. По ее словам, она высохнет быстрее и будет пахнуть намного свежее.

Она также предупредила, что нужно правильно сливать воду из швабры после того, как вы закончили уборку нужной комнаты. Очень легко поторопиться и не сделать все как следует, но в противном случае вы рискуете получить водяные разводы и затхлый запах, чего никто не хочет в своем доме.

В комментариях кто-то поделился, что просто вытирает пыль пылесосом, но получил ответ, в котором говорилось, что тряпкой это делать быстрее. Другой сказал: "Не рекомендуйте сухую уборку пыли, не предупредив астматиков, что это опасно", и им ответили: "Да! Спасибо, что обратили на это мое внимание".

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