Где спряталась белка: только "гений головоломок" найдет ее за 10 секунд

Тайник белки будет непросто заметить - придется включать нестандартное мышление, чтобы добраться до правильного ответа.

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Где спряталась белка/ коллаж: Главред, фото: brightside, unsplash.com

Все мы знаем, что поддерживать свое тело в форме важно, но как насчет того, чтобы поддерживать остроту ума? В современном стремительном мире легко забыть о том, что интеллект нужно постоянно держать в форме, устраивая себе различные умственные нагрузки.

Если регулярно разгадывать различные головоломки и оптические иллюзии, то уже очень скоро можно будет увидеть, что каждая следующая кажется все легче и легче предыдущей.

В следующей загадке нужно отгадать, где спряталась белочка, отмечается на сайте Brightside.

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На картинке мы видим большое количество цыплят, которые расположены хаотично. На первый взгляд может казаться, будто бы кроме цыплят на рисунке больше никого другого нет, но не стоит верить этому обманчивому первому впечатлению.

Белочка там точно есть, просто она настолько хорошо спрятана, что увидеть ее смогут лишь самые внимательные и терпеливые люди.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, ведь не нее дается очень мало времени - всего 10 секунд. Не каждый сможет справиться настолько быстро.

Где спряталась белка/ brightside

Но если приложить усилия, сосредоточиться и не отвлекаться, то у вас точно получится найти правильный ответ.

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу.

Непросто будет отыскать белку/ brightside

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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