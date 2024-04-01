Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 12 секунд найти лимон

Попробуйте разгадать веселую и очень необычную головоломку – среди путешественников и обезьянки на острове вам нужно попытаться отыскать лимон.

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Найдите лимон за 12 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться и сменить деятельность, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют как потренировать мозг, так и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти лимон на острове.

Головоломка от Jagranjosh потребует особой наблюдательности. На картинке два человека, которые показывают эмоции, обезьянка и остров. В общем, много чего отвлекает от того, что нам нужно найти.

На картинке – мужчина и женщина путешественники. Они на острове. Рядом с ними сидит обезьянка. Судя по всему, мужчина испугался пчелы, а за его поведением наблюдает женщина. Обезьянка, похоже, смотрит туда же, куда и мужчина. Ваша задача – найти здесь лимон.

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Дается целых 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете лимон / Jagranjosh

Не удалось найти лимон? Ловите подсказку: он на дереве слева, над головой у обезьянки. Правильный ответ обведен в кружок.

Если нашли лимон, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти сову. Фишка в том, что придется искать ненастоящую сову, причем в быстром темпе.

Также можно разгадать и головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно отыскать домик, который не похож на другие. У него своя отличительная особенность, и ее следует разглядеть.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепной зрение. Нужно отыскать вора, которого собака прогнала со двора. Нужно постараться, чтобы разглядеть злодея на картинке.

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