Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 12 секунд найти лимон

Когда нужно немного перезагрузиться и сменить деятельность, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют как потренировать мозг, так и весело провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно найти лимон на острове.
Головоломка от Jagranjosh потребует особой наблюдательности. На картинке два человека, которые показывают эмоции, обезьянка и остров. В общем, много чего отвлекает от того, что нам нужно найти.
На картинке – мужчина и женщина путешественники. Они на острове. Рядом с ними сидит обезьянка. Судя по всему, мужчина испугался пчелы, а за его поведением наблюдает женщина. Обезьянка, похоже, смотрит туда же, куда и мужчина. Ваша задача – найти здесь лимон.
Дается целых 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти лимон? Ловите подсказку: он на дереве слева, над головой у обезьянки. Правильный ответ обведен в кружок.
Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти сову. Фишка в том, что придется искать ненастоящую сову, причем в быстром темпе.
Также можно разгадать и головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно отыскать домик, который не похож на другие. У него своя отличительная особенность, и ее следует разглядеть.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепной зрение. Нужно отыскать вора, которого собака прогнала со двора. Нужно постараться, чтобы разглядеть злодея на картинке.
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