Головоломка для тех, у кого прекрасная смекалка: надо за 4 секунды найти смайлик

Попробуйте разгадать интересную головоломку для самых внимательных – на картинке, где множество улыбок, нужно попробовать найти один грустный смайлик.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-prekrasnaya-smekalka-nado-za-4-sekundy-nayti-smaylik-10545128.html Ссылка скопирована

Найдите грустный смайлик за 4 секунды / Jagranjosh

Каждый из нас ищет способы разнообразить свое времяпровождение. Хорошим вариантом проведения досуга станет разгадка головоломок. К тому же это поможет потренировать смекалку и внимательность. На этот раз нам нужно отыскать среди веселых улыбок один грустный смайлик.

Головоломка от Jagranjosh не самая простая, чтобы ее разгадать, придется внимательно рассматривать изображение, и только тогда удастся разобраться, где же находится тот смайлик, который нам нужен.

На картинке – множество веселых смайликов, они все расположены друг возле друга. Среди них есть и грустный смайлик. Его сразу не заметишь, поскольку иллюзия специально сделана так, чтобы вас запутать. Но внимательность поможет разобраться в ситуации.

видео дня

Дается всего 4 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательной на картинку, и вы найдете ответ / Jagranjosh

Не удалось найти грустный смайлик? Ловите подсказку: он справа в верхнем углу. У смайлика отличается улыбка от других – она грустная.

Если удалось разгадать головоломку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. На рисунке, где двое охотников на конях и собаки, нужно быстро найти лису.

Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 11 секунд найти помидор. На картинке изображено множество одинаковых красных вишен. Где-то среди них спрятался помидор, его и предстоит найти.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. Это очень непростая оптическая иллюзия, где следует отыскать морковку среди людей, которые красят забор во дворе. Головоломка запутанная, поэтому сложно догадаться, где же морковка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.