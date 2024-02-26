Головоломка для тех, у кого прекрасная смекалка: надо за 4 секунды найти смайлик

Каждый из нас ищет способы разнообразить свое времяпровождение. Хорошим вариантом проведения досуга станет разгадка головоломок. К тому же это поможет потренировать смекалку и внимательность. На этот раз нам нужно отыскать среди веселых улыбок один грустный смайлик.
Головоломка от Jagranjosh не самая простая, чтобы ее разгадать, придется внимательно рассматривать изображение, и только тогда удастся разобраться, где же находится тот смайлик, который нам нужен.
На картинке – множество веселых смайликов, они все расположены друг возле друга. Среди них есть и грустный смайлик. Его сразу не заметишь, поскольку иллюзия специально сделана так, чтобы вас запутать. Но внимательность поможет разобраться в ситуации.
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Не удалось найти грустный смайлик? Ловите подсказку: он справа в верхнем углу. У смайлика отличается улыбка от других – она грустная.
Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. На рисунке, где двое охотников на конях и собаки, нужно быстро найти лису.
Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 11 секунд найти помидор. На картинке изображено множество одинаковых красных вишен. Где-то среди них спрятался помидор, его и предстоит найти.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. Это очень непростая оптическая иллюзия, где следует отыскать морковку среди людей, которые красят забор во дворе. Головоломка запутанная, поэтому сложно догадаться, где же морковка.
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