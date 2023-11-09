Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

Спагетти - очень популярное блюдо родом из Италии. Перед приготовлением многие из нас ломают его для удобства, но так делать неправильно.
Есть определенные традиции и советы, которые советуют приготовить спагетти целиком без их ломания.
Почему нельзя ломать спагетти в Италии?
В итальянской кухне традиционно спагетти готовят целиком. Ломать их считается неуважением к этой культурной традиции. Тем более, что целые спагетти выглядят более эстетично на тарелке, особенно в более формальных обстановках. Ломаные спагетти могут создавать впечатление небрежности в подаче блюда.
Для некоторых людей приготовление спагетти целиком удобнее, поскольку они могут использовать длинные специальные ложки или венчики для перемешивания и сервировки.
Однако в конечном итоге это вопрос личных предпочтений. Если вам удобнее или если вам нравится, как выглядят ломаные спагетти, то не стоит беспокоиться о том, ломать их или нет (если конечно этого не увидит итальянец).
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