Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

Есть определенные традиции и советы при готовке спагетти.

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Почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Спагетти - очень популярное блюдо родом из Италии. Перед приготовлением многие из нас ломают его для удобства, но так делать неправильно.

Есть определенные традиции и советы, которые советуют приготовить спагетти целиком без их ломания.

Почему нельзя ломать спагетти в Италии?

В итальянской кухне традиционно спагетти готовят целиком. Ломать их считается неуважением к этой культурной традиции. Тем более, что целые спагетти выглядят более эстетично на тарелке, особенно в более формальных обстановках. Ломаные спагетти могут создавать впечатление небрежности в подаче блюда.

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Для некоторых людей приготовление спагетти целиком удобнее, поскольку они могут использовать длинные специальные ложки или венчики для перемешивания и сервировки.

Однако в конечном итоге это вопрос личных предпочтений. Если вам удобнее или если вам нравится, как выглядят ломаные спагетти, то не стоит беспокоиться о том, ломать их или нет (если конечно этого не увидит итальянец).

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