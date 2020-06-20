Как безопасно отдохнуть в веревочном парке: рекомендации Тайного агента

На этой неделе журналисты программы Тайный агент, которую снимает Новый канал, проверили на себе безопасность прохождения веревочного маршрута. На трассе они обнаружили ржавые и обнаженные тросы, крепления без одного винта, сухие деревья, островки отдыха, обустроенные на сухих деревьях. Мягко говоря, это не обрадовало журналистов.
"Инструктор подробно проинструктировала, как пользоваться снаряжением и проходить дистанцию. Меня удивило, что ее возраст – 16 лет. По закону она не имеет права работать на этой должности. Оказалось, что и стаж у девушки совсем небольшой – три месяца. Такая безответственность владельцев может навредить здоровью инструктора и посетителей", – рассказывает журналист Валентин Чернявский.Читайте такжеКак обезопасить себя в общественном бассейне
После тестирования веревочного парка журналист делится советами, которым нужно следовать во время отдыха на таком аттракционе.
Как безопасно сходить в веревочный парк
- Наденьте удобную одежду и закрытую обувь – кеды, кроссовки, ботинки.
- Не выходите на трассу без уверенности, что после инструктажа поняли все правила.
- Убедитесь, что ваша страховочная система плотно затянута.
- Во время прохождения длинного участка вы должны быть пристегнуты двумя карабинами к ролику.
- Перед прохождением трассы покажите инструктору закрепленное снаряжение.
- Убедитесь, что вы на страховке перед прохождением каждого этапа.
- Передвигаться по одному сегменту троса может одновременно до двух человек.
- Дождитесь, когда место на островке отдыха освободится, только после этого начинайте движение.
- На троллее может быть один человек.
- Не касайтесь троллея руками.
- Если вы увидели какие-то дефекты в оборудовании – сообщите инструктору.
- Дети до 18 лет могут проходить трассы только с согласия родителей.
Если вы не готовы к такому экстремальному способу отдыха, на выходных можно сходить на пикник. Как лучше подготовиться к пикнику - советы от Юлии Панковой.
Чтобы увидеть больше интересного, а иногда и пугающего о нашей стране, развлечениях и о быте - смотрите расследования проекта Тайный агент по понедельникам в 17:50 на Новом канале.