Как безопасно отдохнуть в веревочном парке: рекомендации Тайного агента

Как безопасно сходить в веревочный парк / Pixabay

На этой неделе журналисты программы Тайный агент, которую снимает Новый канал, проверили на себе безопасность прохождения веревочного маршрута. На трассе они обнаружили ржавые и обнаженные тросы, крепления без одного винта, сухие деревья, островки отдыха, обустроенные на сухих деревьях. Мягко говоря, это не обрадовало журналистов.

"Инструктор подробно проинструктировала, как пользоваться снаряжением и проходить дистанцию. Меня удивило, что ее возраст – 16 лет. По закону она не имеет права работать на этой должности. Оказалось, что и стаж у девушки совсем небольшой – три месяца. Такая безответственность владельцев может навредить здоровью инструктора и посетителей", – рассказывает журналист Валентин Чернявский.Читайте такжеКак обезопасить себя в общественном бассейне

После тестирования веревочного парка журналист делится советами, которым нужно следовать во время отдыха на таком аттракционе.

Как безопасно посетить веревочный парк / Pixabay

Как безопасно сходить в веревочный парк

Наденьте удобную одежду и закрытую обувь – кеды, кроссовки, ботинки. Не выходите на трассу без уверенности, что после инструктажа поняли все правила. Убедитесь, что ваша страховочная система плотно затянута. Во время прохождения длинного участка вы должны быть пристегнуты двумя карабинами к ролику. Перед прохождением трассы покажите инструктору закрепленное снаряжение. Убедитесь, что вы на страховке перед прохождением каждого этапа. Передвигаться по одному сегменту троса может одновременно до двух человек. Дождитесь, когда место на островке отдыха освободится, только после этого начинайте движение. На троллее может быть один человек. Не касайтесь троллея руками. Если вы увидели какие-то дефекты в оборудовании – сообщите инструктору. Дети до 18 лет могут проходить трассы только с согласия родителей.

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