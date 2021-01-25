Как Путину и Лукашенко: в ОП "отличились" поздравлением для Зеленского

Зеленский получил видеопоздравление, похожее на те, которые делали для его российского коллеги.
В Офисе президента опубликовали видео, в котором главу государства Владимира Зеленского с днем рождения поздравляют жители разных частей Украины.
Поздравление размещено в Telegram-канале ОП, оно сложено из обрывков фраз представителей разных профессий и детей.
В Офисе отметили, что присоединяются к поздравлениям украинцев.
"…Шановний пане президенте, пане президенте, уважаемый Владимир Александрович, із днем народження, пане президенте. Хотіли б привітати нашого президента із днем народження. Хочеться привітати президенту здоров’я, йому і його сім’ї…", – сказали в ролике разные люди.
Примечательно, что видеопоздравление Зеленского своей задумкой очень похоже на поздравления, которые получали президент Российской Федерации Владимир Путин и уже нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко.
Поздравление Владимира Путина с днем рождения
- Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он стал президентом Украины 20 мая 2019 года.
- Зеленский является самым молодым украинским лидером.