Как Путину и Лукашенко: в ОП "отличились" поздравлением для Зеленского

Владимира Зеленского в ОП неоригинально поздравили з днем рождения / Reuters

В Офисе президента опубликовали видео, в котором главу государства Владимира Зеленского с днем рождения поздравляют жители разных частей Украины.

Поздравление размещено в Telegram-канале ОП, оно сложено из обрывков фраз представителей разных профессий и детей.

В Офисе отметили, что присоединяются к поздравлениям украинцев.

"…Шановний пане президенте, пане президенте, уважаемый Владимир Александрович, із днем народження, пане президенте. Хотіли б привітати нашого президента із днем народження. Хочеться привітати президенту здоров’я, йому і його сім’ї…", – сказали в ролике разные люди.

Примечательно, что видеопоздравление Зеленского своей задумкой очень похоже на поздравления, которые получали президент Российской Федерации Владимир Путин и уже нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко.

Поздравление Владимира Путина с днем рождения