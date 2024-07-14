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Как не простудиться от кондиционера - советы терапевта

Анна Косик
14 июля 2024, 05:15
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В летнее время, когда жара создает серьезный дискомфорт, важно уметь правильно охлаждаться и знать, как избежать простуды от кондиционера.
Кашель, кондиционер
Как не заболеть в помещении с кондиционером / Коллаж: Главред, фото: flickr

Летний сезон хоть и дает нам много тепла и солнечных лучей, но иногда жара начинает выходить за пределы нормы. Многие в таком случае пользуются кондиционерами, но боятся заболеть от него. Поэтому терапевт Наталья Гордиенко рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

Как поставить кондиционер, чтобы не простудиться

Врач советует ответственно подойти к вопросу установки кондиционера дома. В первую очередь нужно учитывать, где расположена кровать, или диван и рабочее место. Относительно этих зон в комнате кондиционер устанавливать нельзя, ведь тогда струи воздуха будут дуть прямо на вас и простудиться очень легко.

Почему от кондиционера легко заболеть

Терапевт Гордиенко объяснила, что чаще всего причиной простуды из-за кондиционера становятся: неправильный температурный режим, неправильное понижение температуры и загрязненные фильтры. Также не стоит пользоваться кондиционером на постоянной основе, если вы не хотите заболеть.

Как не заболеть в помещении с кондиционером

Самое главное выставить правильную температуру на кондиционере, она должна быть не более плюс 18 градусов. Дело в том, что при таком режиме в фильтрах не растут микробы, провоцирующие различные заболевания.

Кроме этого важно понижать температуру постепенно, каждые 10-15 минут. Еще одним важным фактором является чистота фильтров - их нужно очищать два раза в год. Терапевт заметила - если мы говорим о детях в помещении, то кроме вышеуказанных правил важно и выводить малышей на прогулку на время работы кондиционера.

Как спать с кондиционером и не заболеть

Многие думают, что сон с включенным кондиционером может закончиться ужасной простудой. Однако это не совсем так. Если оставлять прибор на ночь с температурой плюс 19-20 градусов и накрываться одеялом, то комфортный сон без вреда для здоровья вам обеспечен.

Смотрите видео, как правильно пользоваться кондиционером в жару:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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