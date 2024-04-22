Как почистить слив раковины за считанные минуты: опытные хозяйки поражены методом

Узнайте, как очистить забитую раковину всего за считанные минуты с помощью ингредиентов, которые могут быть у вас на кухне.

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Как прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для всех хозяек засоренная раковина в ванной комнате - это настоящая проблема для ее очистки. Специалист рассказал об универсальных ингредиентах, которые есть у каждого на кухне и способны сотворить "чудо" с чисткой засоренной раковины.

Часто возникает проблема с засорением раковины из-за волос, которые блокируют канализацию. Волосяная пробка - это самая распространенная проблема.

Сначала блогер TikTok советует залить немного жидкости для мытья посуды в проблемный слив, а затем полстакана пищевой соды, через 5 минут стоит залить это уксусом, который вызовет сильную реакцию в канализации. Тем временем стоит вскипятить немного воды - 2-3 литра. За 5-7 минут нужно ее залить в раковину, ведь кипяток тщательно смоет всю смесь в канализацию, забирая с собой все волосы и грязь, передает Mirror.

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Также существует еще один действенный метод с помощью соли. Специалисты советуют взять половину стакана соды и полный стакан крупной поваренной соли - это все стоит растворить в воде и залить в раковину. Нужно подождать около 10 минут и тщательно промыть раковину горячей водой. Однако, также можно просто засыпать соду и соль в сток раковины и оставить это все на ночь. Утром стоит только промыть горячей водой.

Смотрите видео о том, как быстро прочистить забитую раковину:

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