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Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесосить

Юлия Закрепа
19 апреля 2024, 02:32
Есть несколько вещей, которые запрещено пылесосить, иначе рискуете дорого повредить свое устройство.
Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесосить
Что нельзя пылесосить / коллаж: Главред, фото: unsplash

Пылесосы могут помочь быстро убрать в доме, ведь он может всосать любую грязь. Однако, специалисты предупреждают, что есть предметы, которые никогда нельзя собирать пылесосом.

Если вы всегда думали, что ваш пылесос может всосать все - вы очень ошибались. Есть несколько вещей, которые категорически нельзя пылесосить, иначе вы рискуете дорого повредить свое устройство. В недавнем видео блогер Дэвид МакКлелланд объяснил, какие вещи никогда не стоит пылесосить, передает Mirror.

  • Не стоит пылесосить пепел, опилки и песок. Такие мелкие частицы могут засорять фильтры вашего пылесоса, а это может привести к снижению силы всасывания. Лучше воспользоваться совком и щеткой, а чтобы это было делать легче, предварительно смочите это место.
  • Нельзя убирать пылесосом грязь и грунт. Вес пылесоса может протолкнуть их глубоко в ворс ковра, вызывая на нем пятна. Земля может сильно повредит и забьет фильтры пылесоса.
  • Эксперт советует не пылесосить разбитое стекло. Мелкие кусочки стекла могут застрять в шланге и попасть в двигатель вашего пылесоса. Также существует риск, что они могут порвать мешок для мусора у пылесоса. Чтобы убедиться, что на полу не осталось мелкого стекла, стоит намочить полотенце и пройтись по поверхности.
  • Влажные пятна и остатки воды на полу категорически нельзя убирать пылесосом. Такие действия могут заблокировать трубки и фильтры пылесоса и даже вызвать плесень внутри. Да и вообще, вода и электричество - это плохое сочетание.
  • Не стоит пылесосить булавки или канцелярские скрепки, ведь они могут застрять в головке щетки, или даже сломать внутреннюю трубку вашего пылесоса.
  • Ни в коем случае не пылесосьте липкие следы от клея или других веществ, ведь существует риск, что может очень засориться фильтр, или заблокируется двигатель. Лучше убрать липкие следы с помощью влажной мыльной ткани. Например, дистиллированный белый уксус поможет удалить клей.

Смотрите видео о том, что нельзя пылесосить:

видео дня
@whichuk 6 вещей, которые вы никогда не должны пылесосить, если не хотите уничтожить свой пылесос #cleaning #clean#cleantok#vacuum#vacuumcleaner#hoover#vacuum#learn #learnontiktok♬ оригинальный звук - Which?

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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