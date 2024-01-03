Как приготовить кекс в микроволновке с какао и без: любимый рецепт хозяек

Если хочется чего-то сладкого, а дома ничего нет, то можно легко и быстро приготовить кекс в микроволновке. Он может быть шоколадным или обычным бисквитным - на ваш вкус.
Кекс в микроволновке с какао - простой рецепт
Чтобы приготовить порцию ароматного шоколадного кекса, нужно взять обычную кружку и разбить в нее одно яйцо.
Далее добавить три столовые ложки молока и масла, три столовые ложки муки и две столовые ложки какао, ложку сахара и немного ванилина.
Все ингредиенты смешать и отправить в микроволновку на 3 минуты. Когда кекс остынет, можно наслаждаться вкусным десертом.
Кекс в микроволновке без какао
Пышный кекс можно приготовить в микроволновке и без какао.
Вам понадобятся:
- три столовые ложки сахара;
- одна столовая ложка ванилина;
- одно яйцо;
- четыре столовые ложки молока;
- три столовые ложки растительного масла;
- четыре столовые ложки муки;
- 1/4 чайной ложки соды, гашёной лимонным соком или уксусом.
Все ингредиенты нужно перемешать. Получается тесто как на оладьи.
Его выливаем в форму для выпекания или в кружку так, чтобы теста было до половины емкости.
Кекс выпекается в микроволновке в течение трех минут.
Ранее Главред писал, как приготовить кекс в микроволновой печи без разрыхлителя.
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