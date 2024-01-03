Как приготовить кекс в микроволновке с какао и без: любимый рецепт хозяек

Кекс в микроволновке в чашке набирает популярность, поскольку готовить его очень быстро и просто.

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Кекс в микроволновке можно приготовить всего за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Если хочется чего-то сладкого, а дома ничего нет, то можно легко и быстро приготовить кекс в микроволновке. Он может быть шоколадным или обычным бисквитным - на ваш вкус.

Кекс в микроволновке с какао - простой рецепт

Чтобы приготовить порцию ароматного шоколадного кекса, нужно взять обычную кружку и разбить в нее одно яйцо.

Далее добавить три столовые ложки молока и масла, три столовые ложки муки и две столовые ложки какао, ложку сахара и немного ванилина.

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Все ингредиенты смешать и отправить в микроволновку на 3 минуты. Когда кекс остынет, можно наслаждаться вкусным десертом.

Кекс в микроволновке без какао

Пышный кекс можно приготовить в микроволновке и без какао.

Вам понадобятся:

три столовые ложки сахара;

одна столовая ложка ванилина;

одно яйцо;

четыре столовые ложки молока;

три столовые ложки растительного масла;

четыре столовые ложки муки;

1/4 чайной ложки соды, гашёной лимонным соком или уксусом.

Все ингредиенты нужно перемешать. Получается тесто как на оладьи.

Его выливаем в форму для выпекания или в кружку так, чтобы теста было до половины емкости.

Кекс выпекается в микроволновке в течение трех минут.

Ранее Главред писал, как приготовить кекс в микроволновой печи без разрыхлителя.

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