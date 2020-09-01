Как заставить его купить подарок: 8 способов

Как попросить так, чтобы парень мог понять это? / Pixabay

Если вы правильно попросите подарок, ваш мужчина может с удовольствием купить его для вас. Но как спросить так, чтобы парень мог понять это?

В этой статье мы расскажем о способах просить подарки, которые мы узнали от мужчин в возрасте от двадцати лет.

1. Просто скажите "Купи это!" с широкой улыбкой. Это прямой подход.

Вместо того, чтобы использовать какой-то странный обходной способ, лучше быть честной и прямолинейной. Многие парни предпочитают прямой и понятный запрос.

2. Посмотрев на то, что вы хотите, смотрите на своего парня, ничего не говоря.

"Когда девушка посылает мне сообщение глазами, меня это не раздражает. На самом деле, сказать "нет" становится труднее", - говорят некоторые мужчины. Парням трудно отказать, когда вы смотрите на них снизу вверх.

3. Обнимите его, слегка прижмитесь к нему грудью и скажите: "Мне бы очень хотелось чего-то такого ..."

Когда девушки становятся такими ласковыми и просят чего-то, трудно сказать "нет". Добавление физических прикосновений привлекает парня и заставляет его с большей вероятностью сказать "да".

4. Сделайте вид, что вы сдались: "Я хочу это, но это дорого, поэтому я оставлю это".

"Когда я вижу, что девушка сдерживается от получения того, что она хочет, мне на самом деле хочется купить это для нее", - говорит один их опрошенных. Парням нравится, когда девушка ведет себя скромно.

5. Продолжайте возвращаться к продукту и смотреть на него, говорить что-то вроде "Хм, но все же…" и показывать ему, что вы этого хотите, но не можете себе позволить.

"Когда я вижу такую ​​нерешительность девушки, я чувствую, что она действительно этого хочет, и мне хочется купить это для нее", - говорит один из участников опроса. Нерешительность может понравиться парням.

6. "Если я достигну своей цели, купи мне это!" Используйте подобную формулировку, чтобы добавить условия к вашему запросу.

Некоторые мужчины считают так: "Если я награждаю ее за усердную работу, мне нравится покупать подарок". Когда оговариваются условия, некоторые ребята чувствуют себя вправе делать подарки.

7. Когда вы видите что-то, что вам нравится, скажите что-нибудь вроде "А! Я давно искала подобное!"

"Я думаю о том, как она была бы счастлива, если бы я купил ей это, и ничего не могу с собой поделать", - делятся участники. Преувеличенные действия могут заставить парней вообразить вашу реакцию, если они купят вам желанную вещь в подарок.

8. Используйте гипотетическую ситуацию. "Если ты купишь мне это, я буду носить его каждый день, когда пойду на работу".

"Когда я думаю о том, как она дорожит моим подарком, мне хочется, чтобы ее желание сбылось", - сообщил участник опроса. Разговор о том, что вы будете делать после получения подарка, заставляет парней воспринимать его как нечто более значимое.