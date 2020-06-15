Какие анализы нужно сдавать беременным: список

Анализы помогут вовремя выявить опасные патологии малыша и будущей мамы / Krasotka - Postimees

С момента, когда в заключении врача вы читаете долгожданное слово "беременность", ваша жизнь становится другой. Теперь ваши мысли должны быть только о здоровье будущего малыша, а это значит, что будущая мама должна быть максимально внимательной к себе, своевременно выполнять рекомендации акушера-гинеколога, придерживаться специальной диеты и в первую очередь, вовремя проходить соответствующие обследования.

Особенное внимание беременная женщина должна уделять времени, ведь есть анализы которые помогают вовремя выявить развивающуюся патологию и правильно скорректировать ее. Лабораторная диагностика является как раз тем инструментом, который поможет найти ответ на многие диагностические вопросы, выявить возможные риски и принять своевременные и необходимые решения.

Существует ряд анализов, которые показывают не просто общее состоянии будущей матери, а и указывают на потенциально опасные состояния плода, а также на возможные генетические отклонения.

Анализы и тесты

Данный анализ является обязательным при постановке на учет и сдается еще несколько раз на протяжении беременности. Он помогает оценить общее состояние здоровья, наличие воспалительных процессов, своевременно выявить анемию и дефицит железа, которые являются частым отклонением во время беременности и имеют ряд неприятных последствий для мамы и для ребенка.

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Клинический анализ крови также продемонстрирует показатели СОЭ. Повышение значений скорости оседания эритроцитов (СОЭ), норма которых составляет до 10 мм/ч у мужчин и до 15 мм/ч у женщин, – нередкое явление у беременных женщин, начиная с пятой недели беременности и до четвёртой недели после родов. Однако если СОЭ превышает норму в 3–5 раз, это уже опасно. К такому развитию событий могут привести: воспаление лёгких (пневмония), абсцессы и флегмоны, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит), болезни почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), туберкулёз, вирусные гепатиты, ревмато­логические/аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка), а также злокачественные опухоли любой локализации, включая онкологические заболевания крови. Поэтому если у беременной есть такие отклонения, ей необходимо срочно обратится к врачу.

Эти анализы помогают не только оценить общее состояние здоровья, наличие воспалительного процесса, но, в первую очередь, своевременно выявить бессимптомная бактериурию, которая может негативно повлиять на нормальное течение беременности и требуют своевременного лечения.

Кроме того, с помощью данного анализа врач может отследить уровни белка в моче и вовремя выявить такое опасное для беременных состояние, как преэклампсию.

Данный анализ проводится с целью узнать нет ли у пары резус-конфликта и назначить соответствующую терапию.

Анализ на ВИЧ и геппатит В придется сделать несколько раз за беременность. В государственных роддомах уже нет такого понятие как обсервация, однако данные о наличии таких серьезных заболеваний нужны для врачей и безопасности других рожениц.

В Украине не является обязательным анализ крови на TORCH-инфекции (он выявляет наличие антител к токсоплазмозу, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, краснухе), но врачи рекомендуют его делать.

Это обследование поможет оценить состояние эпителия шейки матки с точки зрения исключения предопухолевых/опухолевых изменений. Оптимально это пройти еще в первом триместре для формирования алгоритма ведения течение беременности. Для этого нужно выбрать наиболее чувствительную цитологию, а именно, жидкостную цитологию (ПАП тест).

Трижды за время беременности будущая мама проходит ультразвуковое исследование плода/ Pupslove

Трижды за время беременности будущая мама проходит ультразвуковое исследование плода. Первое обязательно делают в 10-14 недель, второе – на 18-22 неделе, третье – на 30-34 неделе. Последнее УЗИ проводят и позже, ближе к моменту родов, чтобы убедиться, что к этому моменту не появились показания к кесареву сечению, определяют уровень старения плаценты, смотрят, соответствует ли развитие плода срокам.

Как минимум один раз за всю беременность (а лучше – дважды, во втором и третьем триместре) проводят допплерографию, исследование, которое дает возможность оценить работу кровеносной системы и сердца ребенка, плацентарное кровообращение и другие факторы, которые подтверждают нормы развития плода.

От такого диагноза не застрахована не одна женщина. С возрастом этот риск значительно возрастает, но важно пройти скрининг на наиболее распространенные хромосомные аномалии всем беременным. Это традиционная компьютерная программа расчета риска трех патологий: синдрома Дауна, Эдвардса и Патау. Она учитывает возраст беременной, данные анамнеза, биохимические маркеры и ультразвуковые маркеры хромосомной патологии. Данный скрининг позволяет выявлять возможность наличия хромосомной патологии или дефектов нервной трубки плода.

НИПТ-тест - это скрининговое исследование с целью определения наиболее распространенных хромосомных аномалий плода, которые приводят к возникновению пороков развития, задержке психомоторного развития и социальной дезадаптации ребенка. Анализ проводится по образцу крови женщины, начиная с 10-й недели беременности, что помогает избежать инвазивных процедур, связанных с риском для нее и ребенка.

Гормоны щитовидной железы необходимы для нормального развития плода и течения беременности и оба состояния - недостаточное их количество (гипотиреоз) или избыточный синтез (тиреотоксикоз) - могут помешать этим процессам. Именно поэтому нужно вовремя определиться с функционированием щитовидной железы. Это позволит своевременно выявить опасное состояние и назначить нужную терапию.

Лабораторная диагностика является самым важным процессом во время всей беременности. Она поможет не только родить здорового ребенка, а и отвечает за спокойствие будущей мамы.