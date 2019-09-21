Медики составили идеальную диету для беременных

Беременность / novostiua.net

Медики в США задались вопросом идеальной диеты для будущих мам, ведь питание во время беременности очень важно для полноценного развития плода и хорошего самочувствия женщины в этот сложный период.

При этом большинство девушек боятся слишком сильно поправиться во время беременности и часто прибегают к различным диетам или очень сильно ограничивают себя в питании. Для решения этой проблемы американские врачи составили идеальную диету на период беременности, пишет издание Наша мама.

По мнению врачей, будущим мамам необходимо налегать на продукты, которые богаты аминокислотами и витаминами-антиоксидантами. Среди таких продуктов выделяют чернику, виноград, клюкву, рябину, черноплодную рябину, смородину и гранаты. Отмечается, что эти вещества помогают надежно защитить будущую маму от преэклампсии, что может стать причиной выкидыша.

В ходе исследования врачи наблюдали за группами беременных женщин, одни из которых получали биодобавки с аминокислотами и антиоксидантами, а другие - плацебо. С помощью добавок удалось снизить риск преэклампсии с 30% до 12%.

Напомним, что ученые обнаружили статистическою связь приема парацетамола с повышенным риском развития гиперактивности и дефицита внимания у детей.