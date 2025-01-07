Какой месяц когда-то назывался "просенець": мало кто знает правильный ответ

Вы узнаете:
- Что означает слово "просенець"
- Какой месяц в древности называли таким словом
Мы уже привыкли к современным названиям месяцев и воспринимаем их, как должное. Но не все знают, что в прошлом месяцы года имели другие названия, при этом в разные периоды времени их могли называть по-разному.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает слово "просенець" и какой именно месяц так когда-то называли.
"Січень" на календаре. Возможно вы слышали, что раньше этот месяц называли "просенець" и "сніжень", - рассказала она.
Однако это не единственное слово, которым когда-то называли первый месяц зимы, есть еще одно, которое сегодня также мало кто может помнить.
"А как насчет слова "січко". Оно малоизвестное и употребляемое, но до сих пор так некоторые называют первый месяц года", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, какой месяц когда-то назывался "просенець":
@sametak1064 Как еще можно называть январь? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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