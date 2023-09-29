Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

Украинцы как всегда подходят к каверзным вопросам с юмором и оригинальностью.
Загадки - один из интересных способов заставить мозг работать. Особенно, если вопрос с подвохом, например - какой остров выдает себя за одежду.
Да, пользовательница TikTok maria_pankiv решила проверить, догадаются ли украинцы, какой ответ на этот вопрос правильный.
Конечно же, большинство не только не смогло разгадать эту сложную, но в то же время очень простую загадку. Более того, они не могли припомнить даже названия островов.
видео дня
Вот какие ответы получила блогерша:
- А существуют такие острова?
- Острова - это океаны, да?
- Тихий остров
- Бикини ботом
- Есть острова волос на теле человека
- Панама
Правильный ответ
Разгадка лежит на поверхности, но для того, чтобы ее найти, надо вспомнить самые популярные острова. Правильный ответ на вопрос - остров Ямайка.
Смотрите видео, как украинцы пытаются разгадать загадку:
@maria_pankiv КАКОЙ ОСТРОВ ВЫДАЕТ СЕБЯ ЗА ОДЕЖДУ? #загадка#логика#остров#Ямайка# ответинапрос#опрос♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari
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