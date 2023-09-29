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Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

Лидия Неплях
29 сентября 2023, 10:52 обновлено 29 сентября, 10:52
Украинцы как всегда подходят к каверзным вопросам с юмором и оригинальностью.
Загадка: какой остров
Загадка: какой остров выдает себя за остров / коллаж Главред, фото flickr (3.26, arman tare)

Загадки - один из интересных способов заставить мозг работать. Особенно, если вопрос с подвохом, например - какой остров выдает себя за одежду.

Да, пользовательница TikTok maria_pankiv решила проверить, догадаются ли украинцы, какой ответ на этот вопрос правильный.

Конечно же, большинство не только не смогло разгадать эту сложную, но в то же время очень простую загадку. Более того, они не могли припомнить даже названия островов.

видео дня

Вот какие ответы получила блогерша:

  • А существуют такие острова?
  • Острова - это океаны, да?
  • Тихий остров
  • Бикини ботом
  • Есть острова волос на теле человека
  • Панама

Правильный ответ

Разгадка лежит на поверхности, но для того, чтобы ее найти, надо вспомнить самые популярные острова. Правильный ответ на вопрос - остров Ямайка.

Смотрите видео, как украинцы пытаются разгадать загадку:

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