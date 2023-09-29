Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

Украинцы как всегда подходят к каверзным вопросам с юмором и оригинальностью.

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Загадка: какой остров выдает себя за остров / коллаж Главред, фото flickr (3.26, arman tare)

Загадки - один из интересных способов заставить мозг работать. Особенно, если вопрос с подвохом, например - какой остров выдает себя за одежду.

Да, пользовательница TikTok maria_pankiv решила проверить, догадаются ли украинцы, какой ответ на этот вопрос правильный.

Конечно же, большинство не только не смогло разгадать эту сложную, но в то же время очень простую загадку. Более того, они не могли припомнить даже названия островов.

видео дня

Вот какие ответы получила блогерша:

А существуют такие острова?

Острова - это океаны, да?

Тихий остров

Бикини ботом

Есть острова волос на теле человека

Панама

Правильный ответ

Разгадка лежит на поверхности, но для того, чтобы ее найти, надо вспомнить самые популярные острова. Правильный ответ на вопрос - остров Ямайка.

Смотрите видео, как украинцы пытаются разгадать загадку:

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