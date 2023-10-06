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Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

Андрей Ганчук
6 октября 2023, 05:00
Вы узнаете, для чего нужно мыть полы с солью, когда примените такой раствор и увидите, как поверхность, переливаясь на солнце, будет блестеть и сиять.
Ведро с водой, соль
Что можно помыть солью – так это полы, которые станут невероятно свежими и чистыми / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Перед уборкой мы отправляемся в магазины бытовой химии. Но средства, которые там продаются, нам не всегда подходят. Альтернативой может стать обычная соль. Ответ на вопрос о том, можно ли мыть пол с солью, будет положительным. Она подходит для мытья линолиума, ламината, кафельной плитки и различных поверхностей, которые выкрашены водостойкой краской. Мы расскажем, почему лучше мыть полы с солью.

Соль прекрасно удаляет пятна

Солевой раствор отлично отмывает разные виды загрязнений и пятна. Пыль уже не прилипает так к поверхностям, ранее обработанным солью.

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Чтобы эффективно удалять пятна, солевой раствор должен быть насыщенным и способным их разъедать. Также будет хорошо добавить в него немного соды, которая на ура справляется с загрязнениями на поверхностях на кухне. В одно 10-литровое ведро теплой воды нужно добавить 2 столовые ложки и тщательно все размешать.

Проводить процедуры с использованием соли нужно в перчатках, чтобы она не попадала на руки. Также не нужно обрабатывать солью мрамор, гранит и ламинированные поверхности.

Соль разводят в теплой воде, чтобы она полностью растворялась, а после обработки не было разводов.

Соль хорошо удаляет инфекции и микробы

Соль является достаточно хорошим дезинфектором. Растворы с ней благоприятны тем, что они не вызывают аллергии.

Мытье полов с солью дезинфицирует воздух в вашей квартире.

Соль дает блеск

Если вы помоете пол раствором с солью, он будет блестеть и красиво смотреться. Причем соль сработает даже лучше, чем какие-либо химические средства. Полы быстро будут отмыты и засияют, как никогда.

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