Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

Перед уборкой мы отправляемся в магазины бытовой химии. Но средства, которые там продаются, нам не всегда подходят. Альтернативой может стать обычная соль. Ответ на вопрос о том, можно ли мыть пол с солью, будет положительным. Она подходит для мытья линолиума, ламината, кафельной плитки и различных поверхностей, которые выкрашены водостойкой краской. Мы расскажем, почему лучше мыть полы с солью.
Соль прекрасно удаляет пятна
Солевой раствор отлично отмывает разные виды загрязнений и пятна. Пыль уже не прилипает так к поверхностям, ранее обработанным солью.
Чтобы эффективно удалять пятна, солевой раствор должен быть насыщенным и способным их разъедать. Также будет хорошо добавить в него немного соды, которая на ура справляется с загрязнениями на поверхностях на кухне. В одно 10-литровое ведро теплой воды нужно добавить 2 столовые ложки и тщательно все размешать.
Проводить процедуры с использованием соли нужно в перчатках, чтобы она не попадала на руки. Также не нужно обрабатывать солью мрамор, гранит и ламинированные поверхности.
Соль разводят в теплой воде, чтобы она полностью растворялась, а после обработки не было разводов.
Соль хорошо удаляет инфекции и микробы
Соль является достаточно хорошим дезинфектором. Растворы с ней благоприятны тем, что они не вызывают аллергии.
Мытье полов с солью дезинфицирует воздух в вашей квартире.
Соль дает блеск
Если вы помоете пол раствором с солью, он будет блестеть и красиво смотреться. Причем соль сработает даже лучше, чем какие-либо химические средства. Полы быстро будут отмыты и засияют, как никогда.