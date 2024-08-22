Кто обманщик, а кто разбогатеет: форма носа расскажет, какой вы человек

Посмотрите на фотографию и найдите форму своего носа.

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Aорма носа расскажет, какой вы человек / Фото: horoscope-daily-free.net

Говорят, что наше тело - это материальная форма нашего разума, поэтому каждая часть тела раскрывает что-то о нашем внутреннем мире. Вот что ваш нос расскажет о вас.

Нубийский нос

Главная особенность нубийского носа - длина. Переносица почти плоская, а широкая точка носа направлена вниз. Про людей с такой формой носа говорят, что они любопытны. Они оптимистичны, добры и всегда ищут решение любой проблемы. Они не сдаются и не перекладывают работу на кого-то другого, даже если она идет не очень хорошо или им не хочется работать.

Греческий нос

Его название происходит от греческих античных скульптур. Большинство из них получили этот нос от художника. Он узкий, длинный и плоский. Обладатели такого носа сдержанны и не любят быть в центре внимания. Они очень практичны и лояльны. С ними трудно открыто говорить о своих чувствах, потому что они считают, что такие вещи нужно держать при себе. Они считаются застенчивыми.

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Крючковатый нос

Многие сравнивают эту форму с клювом птицы. Люди с таким носом творческие и преданные. Они отстаивают свои убеждения и не боятся рисковать ради достижения своих целей. Смелые люди, которые идут по жизни с высоко поднятой головой.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Выпуклый нос

Похожий на крючковатый нос, он изогнут от носовой кости к верхушке. Люди с таким носом считаются очень решительными. Их личность тесно связана с работой, и они являются хорошими организаторами. Если им не будет особенно везти, то они почти наверняка приобретут большое богатство.

Курносый нос

Очень короткий и выглядит мягким. Это самая популярная форма, потому что она не так заметна. Обладатели такого носа часто спонтанны в своих решениях, что нередко раздражает других людей. Они волевые и любят ходить на работу, потому что им нравится работать.

Прямой нос

Такая форма носа наиболее распространена в Азии. Он немного более плоский, чем большинство других форм. Ноздри широкие. Люди с плоским носом обладают сильным характером. Они очень темпераментны и вспыльчивы. Если вы играете с их терпением, они начинают злиться.

Вогнутый нос

На носовой кости есть небольшой бантик. Это не особенно бросается в глаза, потому что вся форма выглядит немного хрупкой. Люди с такой формой носа часто бывают щедрыми и всегда готовы помочь другим, у кого есть проблемы. Из-за своей разумной стороны эти люди легко ранимы.

Кривой нос

Несмотря на не очень лестное название, такая форма носа говорит о любовном характере. Переносица выдается вперед, а верхняя часть носа очень округлая. Люди с таким носом умеют слушать, что делает их отличными друзьями или партнерами. А вот люди с таким носом, который немного уходит влево или вправо, часто изменяют своим партнерам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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