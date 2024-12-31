Лучшее новогоднее обещание для людей 50+ лет: что советуют ученые и врачи

Физическая активность - это лучшее, что могут сделать люди 50 лет и старше для своего здоровья.

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Физическая активность - это лучшее для людей 50+ лет / коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Основные тезисы:

В 50+ нужно быть максимально активными

Физические упражнения снижают риск сердечных заболеваний и деменции

Физические упражнения снижают риск падений на 39%

Какое обещание в новогодний сочельник дать себе человеку, которому более 50-ти лет и который десятилетиями придерживался одних и тех же привычек. Издание Parade пишет, что без физической активности ради достойного качества жизни не обойтись.

По словам доктора Сони Розен, врача-гериатра и медицинского директора гериатрического отделения в Cedars-Sinai, лучшее новогоднее обещание для здоровья людей 50 лет и старше - быть как можно активнее.

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"Если вы хотите сделать хоть один шаг к тому, чтобы жить как можно дольше и здоровее, то это та цель, которую нужно достичь", - настаивает доктор Розен.

Доктор Ричард В. Бесдин, профессор медицины в отделении гериатрии и паллиативной медицины Медицинской школы Альперта при Университете Брауна, дал точно такой же совет людям 50 лет и старше: "Будьте физически активными!"

Есть несколько причин, по которым оба эксперта по долголетию утверждают, что физическая активность - это лучшее, что могут сделать люди 50 лет и старше для своего здоровья. Доктор Бесдин объясняет, что физическая активность благотворно влияет как на сердце, так и на мозг, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

По его словам, физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, что защищает от образования бляшек, которые связаны с деменцией, поэтому регулярные физические упражнения - мощный способ защиты от нее. Научные исследования показали, что даже легкие и умеренные физические нагрузки могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Помимо пользы для сердца и мозга, оба врача утверждают, что регулярные физические упражнения помогают поддерживать равновесие и снижают риск падений.

"Физические упражнения снижают риск падений на 39%", - отметил доктор Розен, добавив, что они также благотворно влияют на психическое здоровье: "Физические упражнения вырабатывают естественные эндорфины, которые помогают бороться с депрессией".

Преимущества физической активности для долголетия очевидны, но остается вопрос, как сделать так, чтобы она действительно сохранилась надолго. Доктор Розен советует найти вид физической активности, который вам действительно нравится. То есть, если бег кажется вам скучным, не заставляйте себя бегать по беговой дорожке, когда занятия танцами или кикбоксингом кажутся более увлекательными. Если вы не знаете, с чего начать, доктор Розен советует записаться на групповые занятия по фитнесу.

Оба врача говорят, что ежедневные прогулки - отличная цель для начала. Научные исследования показывают, что ходьба по 6 000 шагов в день способствует увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, доктор Бесдин говорит, что людям 50 лет и старше полезно несколько дней в неделю заниматься силовыми тренировками. Это помогает поддерживать мышечную и костную массу, которая с возрастом уменьшается естественным образом, а также снижает риск падений.

Кстати, долгое время считалось, что для поддержания хорошей физической формы нужно ежедневно проходить по 10 тысяч шагов – якобы именно такое количество движения поможет хорошо себя чувствовать, поддерживать свое здоровье и быстрее сбрасывать лишний вес. Однако новые исследования показывают, что даже меньшее количество пройденных шагов может помочь продлить жизнь человека почти на 3 года.

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