Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

Свадьба - важное событие в жизни каждого человека, но как рассчитать дату для свадьбы, чтобы всю жизнь не жалеть об ошибке.
Для тех, кто хочет сыграть свадьбу в 2024 году существует целый ряд удачных дней для бракосочетания, основанных на данных астрологии и нумерологии.
Кстати, если вы планируете пополнение в семь, то мы ранее писали как выбрать красивое и необычное имя для дочки: имена для девочек в 2024 году.
Лучшие даты для свадьбы в 2024 году, согласно нумерологии
Согласно нумерологии, повторяющиеся числа (также известные как ангельские числа) несут важное послание от Вселенной. Таким образом, дата свадьбы, в которой прослеживается закономерность или последовательность чисел, благословит ваш брак.
Чтобы придать симметрию и удачу своей свадьбе в 2024 году, выбирайте месяц и дату с числом два или четыре.
Даты для свадьбы 2024:
- В феврале наиболее благоприятными днями будут 2/2/24, 2/4/24 и 2/24/24.
- В апреле благоприятными днями также являются 4/2/24, 4/4/24 и 4/24/24.
Числа два и четыре, упомянутые в приведенных выше диапазонах дат, согласно нумерологии, оказывают положительное влияние на отношения. Если число два символизирует гармонию, равновесие и покой, то число четыре означает планирование, обязательность и практичность - важные черты, которые следует привнести в свой праздник и новый брак.
Лучшие даты для свадьбы в 2024 году, согласно знакам Зодиака
Новолуние считается одной из самых благоприятных дат в Зодиаке, поскольку оно олицетворяет надежду, потенциал и новые начинания, то есть ту романтику и позитив, которые желает получить каждая пара в своем браке.
Эта фаза Луны происходит примерно раз в месяц. Новолуния в 2024 году:
- 11 января,
- 9 февраля,
- 10 марта,
- 8 апреля,
- 7 мая,
- 6 июня,
- 5 июля,
- 4 августа,
- 2 сентября,
- 2 октября,
- 1 ноября,
- 1 декабря
- 30 декабря.
Кроме того, есть определенные времена года, когда новолуние особенно пропитано удачей. Так как знак Весов связан с дружбой, то новолуние в период Весов, приходящееся на 2 октября 2024 года, считается особенно благоприятным.
Новолуние в период Козерога также приносит удачу, поскольку этот знак ассоциируется с долголетием, выносливостью и целеустремленностью. В 2024 году эта дата приходится на 30 декабря.
Дни, когда происходят солнечные затмения, также являются удачными для заключения брака. Несмотря на то, что эти явления, когда Солнце, Луна и Земля находятся в одной точке, являются редкими, по сути, они представляют собой усиленное новолуние. Солнечное затмение ожидается 8 апреля 2024 года.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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