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Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

Лидия Неплях
16 октября 2023, 10:00 обновлено 16 октября, 10:00
День подходит для проявления милосердия и сострадания как к себе, так и к окружающим.
Лунный календарь 17 октября
Лунный календарь 17 октября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Lali Masriera)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 17 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 октября - растущая Луна. До 10:27 ночи - 3-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 17 октября

Завтра могут возникнуть соблазны, возможно, вам предстанет перед выбором между правильным и нежелательным, и, при принятии решения, вы можете быть соблазнены выбрать негативный путь. Во второй половине дня существует увеличенная вероятность возникновения конфликтов и настроение может ухудшиться. В любом случае старайтесь сохранять спокойствие, избегать разногласий и не вступать в провокации.

видео дня

Влияние Луны 17 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ваши усилия, направленные на улучшение вашей предпринимательской деятельности, могут окупиться быстро и приносить значительные блага. Этот день благоприятен для спокойной работы с документами, информацией и архивами. Однако начинать новые дела или подписывать договоры завтра не рекомендуется. Лучше отложить начинания на более удачное время.

Здоровье: Если у вас начинают проявляться недомогания или болезни, следует обратить на них внимание и начать лечение, чтобы избежать осложнений. Завтра хорошо бы провести время в сауне, бане или ванне с морской солью, такие водные процедуры могут восстановить ваши силы и нейтрализовать негативную энергию. Попробуйте провести день на свежем воздухе или хотя бы сделать спокойную прогулку в парке. Также насладитесь одиночеством, наслушайтесь хорошей музыки.

Стрижка волос: Завтра встреча с парикмахером будет актуальной, так как волосы растут быстрее во время растущей луны, и стрижка может способствовать укреплению здоровья.

Отношения и брак: День, насыщенный внутренним спокойствием, и легко вступать в близкий контакт с окружающими. Это отличное время для занятий уютными домашними делами, спокойного отдыха в кругу семьи и приятных прогулок на свежем воздухе. Не стоит инициировать активные обсуждения и разбирательства, потому что день не предвещает благоприятности для таких мероприятий. Напротив, он подходит для проявления милосердия и сострадания как к себе, так и к окружающим. Считается, что этот день не самый благоприятный для бракосочетания и помолвки. В противном случае, ваша семейная жизнь может столкнуться с ссорами и отсутствием гармонии. Возможно, вы почувствуете одиночество в отношениях, а дом может стать местом холода и несогласия.

Сон в ночь с 16 на 17 октября

В ваших снах могут возникнуть образы ваших родителей. Это может быть понято как намек на необходимость рассмотреть, какие проблемы и трудности вы могли унаследовать от них, и начать работу над их разрешением. Если в снах вы видите ситуации, которые кажутся опасными, это может быть предостережением, призывающим вас быть особенно внимательными и осторожными в реальной жизни.

Совет на 17 октября по лунному календарю

Завтра не рекомендуется участвовать в групповых мероприятиях, так как негативная энергия, присутствующая в этот день, может способствовать конфликтам и столкновениям. Будет разумнее проявить заботливое отношение к окружающей природе и воздержаться от действий, таких как срыв цветов и вырубка деревьев.

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