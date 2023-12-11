Лунный календарь 12 декабря 2023: почему стоит избегать подписания важные документы

В случае разгорающегося конфликта разумнее вовремя остановиться, чтобы избежать долгосрочных неприятностей.

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Лунный календарь на 12 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (violetcontrast, michael_daiger)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 12 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

12 декабря - Убывающая Луна. С 08:40 - 29-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 12 декабря

Тьма углубляется, люди ощущают слабость, энергия истощается. Возможно увеличение нервного напряжения, накопление стресса, а также подавленное настроение, тревога, общий сниженный тонус.

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Влияние Луны 12 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Один из наименее благоприятных дней для работы – вероятно, дела могут идти наперекор. Торговые сделки также не обещают успеха. Рекомендуется отложить переговоры, поскольку слова, решения и обещания сегодня могут оказаться обманчивыми. Силы не стоит тратить на новые начинания, лучше их отложить.Также не рекомендуется завершать начатые ранее дела, чтобы избежать роковых ошибок или неудач. Если усердно трудились над чем-то, жаль рисковать и все потерять в один день. В общем, это один из наименее благоприятных дней месяца для финансовых операций. Не берите и не давайте в долги, избегайте подписывания важных документов, а крупные суммы держите подальше.

Здоровье: Воздействие на здоровье также не самое благоприятное. Рекомендуется проводить очищение организма, соблюдать пост и воздержание, а также практиковать смирение и покаяние. Пища, в основном, должна состоять из выпеченных изделий, таких как пироги, блины и другие мучные изделия, желательно приготовленные дома. Перед сном полезно провести очищение организма водой и опустить ноги в очень холодной воде.

Стрижка волос: Сегодня не лучшее время для стрижки, по мнению Луны.

Отношения и брак: Обстановка дня напряженная, способствует конфликтам, ссорам, разногласиям и скандалам, а также чувству враждебности, гнева, злости и зависти. В случае разгорающегося конфликта разумнее вовремя остановиться, чтобы избежать долгосрочных неприятностей. Фальшивые связи лучше обрубить, избегайте насильственных людей и негативных мыслей. Сегодня вы можете быть сильно оскорблены, но важно не поддаваться мысли о мести – это вредное чувство, разрушающее душу и разум. Неудачное время для заключения брака. Рекомендуется отложить свадьбу, так как через день-другой начнется новый лунный цикл, и можно будет выбрать более благоприятный момент.

Сон в ночь с 11 на 12 декабря

Сны в этот лунный период могут быть пугающими и неприятными, но, к счастью, они часто обманчивы.

Совет на 12 декабря по лунному календарю

В этот день лучше воздержаться от планирования и начинаний чего-либо. Занимайтесь простыми повседневными делами, связанными с домом и хозяйством. Не верьте обещаниям, слухам или прогнозам – вокруг царит туман обмана. Будьте осторожны в каждом действии, так как статистика показывает, что в этот день происходит много несчастных случаев, аварий и преступлений.

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