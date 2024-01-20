Лунный календарь 21 января 2024 года: что уместно сделать в этот день

Рекомендуется укрепить отношения в семье и заняться благоустройством жилища.

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Лунный календарь на 21 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (picabuzz)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 21 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

21 января - растущая Луна. С 11:59 - 11-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 21 января

Избыток энергии постоянно проявляется. Важно направить эту энергию в положительное и творческое русло.

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Влияние Луны 21 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Общение на работе приятное, особенно в сплоченных коллективах. Энергия сегодня "бьет ключом", и можно с легкостью выполнить недельную рабочую норму. Это один из наилучших дней месяца для карьеры и бизнеса - не стесняйтесь использовать возможности! Сегодня благоприятны самостоятельные, коллективные и общественные проекты - успех в профессиональной сфере у вас на пороге. День отличен для переговоров: легко находится общий язык, и конфликты маловероятны. Возможно успешное ведение торговли и сделок. Однако рекомендуется избегать разрыва деловых отношений. Этот день также подходит для решения финансовых вопросов, и можно ожидать поступлений средств.

Здоровье: Радостно, что даже тем, кто болен, даже безнадежным случаям, может стать легче. Важно оказать немедленную помощь больному. Если соблюдать диету, следует избегать голодания. Согласно фазе Луны, это отличное время для стрижки волос - укрепление волос и увеличение силы и влияния.

Стрижка волос: Рекомендуется укрепить отношения в семье и заняться благоустройством жилища. Это также отличный момент для воспоминания традиций семьи и предков и их поддержания в будущем. Строительство дома для семьи рекомендуется начать именно в этот день. Печаль будет кратковременной и легко забудется, но не рекомендуется путешествовать.

Отношения и брак: Общение с противоположным полом приносит радость и душевное удовлетворение. Крепкие связи особенно ценны, и их стоит развивать. День не подходит для споров, но идеален для примирения. Сегодня подходящий день для заключения брака, интимных отношений и зачатия ребенка.

Сон в ночь с 20 на 21 января

Если сны снится в этот день, они будут яркими и впечатляющими, похожими на сказку, но вероятность их сбытия невелика.

Совет на 21 января по лунному календарю

Очень уместным в этот день будет вспомнить традиции своей семьи, своих предков, как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Печаль дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется. Однако, не рекомендуется путешествовать.

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