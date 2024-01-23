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Лунный календарь 24 января: что будет, если избавиться от проблем прошлого

Лидия Неплях
23 января 2024, 19:21
Возможно проявление старых проблем, но важно подходить к ним спокойно.
Лунный календарь на 24 января 2024 года
Лунный календарь на 24 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

24 января - растущая Луна. С 14:31 - 14-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 24 января

Возможно проявление старых проблем, но важно подходить к ним спокойно. Решив эти проблемы, вы обретете новые силы для обновления своей жизни. В этот день вы можете легко избавиться от бремени прошлого, если оно тяжело вас давит и мешает жить.

видео дня

Влияние Луны 24 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это неплохой день для работы, обучения и деловых контактов, но, вероятно, ничего критичного не произойдет. Сегодня лучше действовать в команде, чтобы вас правильно понимали коллеги и руководство. Обсуждайте возможности и пути решения текущих проблем. Если у вас есть планы на новое важное дело, лучше отложите его реализацию на более благоприятное время. Тем не менее, не бросайте начатые ранее дела. Этот день подходит для решения финансовых вопросов и покупок.

Здоровье: В этот день происходят процессы омоложения организма. Будет полезным и своевременным уделить внимание себе: посетить СПА-салон, сауну, воспользоваться косметическими средствами, употребить полезные продукты, которые отлично усвоятся. Хотя болезни могут быть опасными, отрадно, что в этот день лекарства хорошо усваиваются и проявляют эффективность.

Стрижка волос: Самое время обрезать волосы. Стрижка будет успешной, придаст вашему внешнему виду свежесть и привлекательность, и, возможно, даже принесет счастье.

Отношения и брак: Будьте спокойными и доброжелательными. Могут выявиться нерешенные проблемы, но не стоит уделять им слишком много внимания и разбираться в них. Энергия этого дня не благоприятна для конфликтов и ссор. Считается, что этот день не благоприятен для заключения брака.

Сон в ночь с 23 на 24 января

Как правило, сны, сновидения в этот день, сбудутся.

Совет на 24 января по лунному календарю

Неблагоприятный день для важных предприятий и путешествий; есть вероятность разочарования и потерь. Также не рекомендуется начинать серьезные дела, особенно в одиночку.

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