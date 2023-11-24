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Лунный календарь 25 ноября 2023: старые проблемы заставят найти опору в себе

Лидия Неплях
24 ноября 2023, 12:53
В этот день легко избавиться от бремени прошлого, если оно давит на вас и мешает жить.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Jeff Sullivan, galwachs)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 25 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

25 ноября - Растущая Луна. С 15:00 - 12-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 25 ноября

Возможно проявление старых проблем, но стоит к ним относиться спокойно. Решение этих проблем придаст вам новые силы для обновления жизни. В этот день легко избавиться от бремени прошлого, если оно давит на вас и мешает жить.

видео дня

Влияние Луны 25 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это неплохой день для работы, обучения и деловых контактов, хотя вряд ли что-то важное произойдет. В единстве с коллегами вы будете эффективнее, поэтому старайтесь действовать сообща, чтобы вас правильно поняли как коллеги, так и начальство. Обсудите возможности и способы решения текущих проблем. Если у вас есть планы по важному новому делу, отложите его реализацию на более благоприятное время. В то же время не забрасывайте предыдущие начинания. День подходит для решения финансовых вопросов и сделок.

Здоровье: В этот день происходят процессы омоложения организма. Будет полезно уделить внимание себе: посетить СПА-салон, сауну, воспользоваться косметическими средствами и употребить полезные продукты, которые прекрасно усвоятся. Считается, что болезни могут быть опасными, но в этот день лекарства будут эффективны.

Стрижка волос: Лучшее время для стрижки. Это придаст свежесть и привлекательность вашему внешнему виду, а возможно, даже принесет пользу и счастье.

Отношения и брак: Будьте спокойны и доброжелательны. Возможны нерешенные проблемы, но не стоит углубляться в них и разбираться в отношениях. Энергия этого дня не благоприятна для конфликтов. Считается, что этот день не является благоприятным для заключения брака.

Сон в ночь с 24 на 25 ноября

Как правило, сны в этот период имеют тенденцию сбываться.

Совет на 25 ноября по лунному календарю

Этот день не является благоприятным для осуществления значительных предприятий и путешествий; существует риск, что все усилия могут закончиться неудачей и разочарованием. Также не рекомендуется приступать к серьезным делам и начинаниям, особенно если они предпринимаются в одиночку.

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