Лунный календарь 25 января 2024 года: почему в этот день нельзя стричься

Сегодня отлично проходят общения на всех уровнях: с друзьями, близкими, любимыми.

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Лунный календарь на 25 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (winbjorkphoto)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 25 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

25 января - Полнолуние. С 11:50 - 15-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 25 января

Психика перегружена в этот день, что может сопровождаться перепадами настроения. В случае плохого настроения рекомендуется заниматься спортом, обеспечивая себе хорошую физическую активность, чтобы снять стресс. Это поможет правильному распределению энергии и, безусловно, будет полезным.

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Влияние Луны 25 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Повышенная рабочая активность в этот лунный день чрезвычайно полезна. Работайте, работайте и еще раз работайте. Это отличное время для представления идей или предложений, обсуждения планов. Такая активность может привести к качественному скачку: возможному продвижению по службе, увеличению заработной платы, наградам, заслуженному признанию, а также, что не менее важно, новым выгодным контактам и связям. Этот день идеален для карьерных успехов и бизнесменов. Все соглашения и сделки, заключенные в этот день, обычно приносят удачу. Это один из лучших дней для решения финансовых вопросов. Эффективен также для сыщиков: преступления, совершенные в этот день, легко раскрываются.

Здоровье: Все болезни легко проходят без серьезных последствий. Рекомендуется уменьшить употребление жидкости, поскольку любая из нее может вызвать нарушения в работе организма. Возможно практиковать "сухое" голодание. Благоприятно воздействие музыки.

Стрижка волос: Небольшое изменение цвета волос вполне приемлемо и даже может способствовать успеху в делах. Воспользуйтесь оттеночными шампунями! Что касается снов, не стоит придавать им большое значение.

Отношения и брак: Сегодня отлично проходят общения на всех уровнях: с друзьями, близкими, любимыми, родственниками, коллегами, партнерами, начальниками, подчиненными, знакомыми, незнакомыми… Люди настроены решительно и рационально, готовы к изменениям – используйте эту возможность на полную. Этот период лунного цикла не рекомендуется для заключения брака, и не является благоприятным для судов и разводов. Хотя дело может показаться удачным на первый взгляд, возможны негативные последствия. Однако это не всегда может остановить влюбленных.

Сон в ночь с 24 на 25 января

Стрижка волос в четырнадцатый лунный день может негативно сказаться на психологическом благополучии, поэтому не рекомендуется делать это сегодня.

Совет на 25 января по лунному календарю

Избегайте грусти, тоски и плохого настроения, занимайтесь делами. Важно избегать перенапряжения зрения, избыточного использования духов и других ароматов.

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