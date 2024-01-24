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Лунный календарь 25 января 2024 года: почему в этот день нельзя стричься

Лидия Неплях
24 января 2024, 19:10
Сегодня отлично проходят общения на всех уровнях: с друзьями, близкими, любимыми.
Лунный календарь на 25 января 2024 года
Лунный календарь на 25 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (winbjorkphoto)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 25 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

25 января - Полнолуние. С 11:50 - 15-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 25 января

Психика перегружена в этот день, что может сопровождаться перепадами настроения. В случае плохого настроения рекомендуется заниматься спортом, обеспечивая себе хорошую физическую активность, чтобы снять стресс. Это поможет правильному распределению энергии и, безусловно, будет полезным.

видео дня

Влияние Луны 25 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Повышенная рабочая активность в этот лунный день чрезвычайно полезна. Работайте, работайте и еще раз работайте. Это отличное время для представления идей или предложений, обсуждения планов. Такая активность может привести к качественному скачку: возможному продвижению по службе, увеличению заработной платы, наградам, заслуженному признанию, а также, что не менее важно, новым выгодным контактам и связям. Этот день идеален для карьерных успехов и бизнесменов. Все соглашения и сделки, заключенные в этот день, обычно приносят удачу. Это один из лучших дней для решения финансовых вопросов. Эффективен также для сыщиков: преступления, совершенные в этот день, легко раскрываются.

Здоровье: Все болезни легко проходят без серьезных последствий. Рекомендуется уменьшить употребление жидкости, поскольку любая из нее может вызвать нарушения в работе организма. Возможно практиковать "сухое" голодание. Благоприятно воздействие музыки.

Стрижка волос: Небольшое изменение цвета волос вполне приемлемо и даже может способствовать успеху в делах. Воспользуйтесь оттеночными шампунями! Что касается снов, не стоит придавать им большое значение.

Отношения и брак: Сегодня отлично проходят общения на всех уровнях: с друзьями, близкими, любимыми, родственниками, коллегами, партнерами, начальниками, подчиненными, знакомыми, незнакомыми… Люди настроены решительно и рационально, готовы к изменениям – используйте эту возможность на полную. Этот период лунного цикла не рекомендуется для заключения брака, и не является благоприятным для судов и разводов. Хотя дело может показаться удачным на первый взгляд, возможны негативные последствия. Однако это не всегда может остановить влюбленных.

Сон в ночь с 24 на 25 января

Стрижка волос в четырнадцатый лунный день может негативно сказаться на психологическом благополучии, поэтому не рекомендуется делать это сегодня.

Совет на 25 января по лунному календарю

Избегайте грусти, тоски и плохого настроения, занимайтесь делами. Важно избегать перенапряжения зрения, избыточного использования духов и других ароматов.

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