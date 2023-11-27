Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

Используйте свою энергию творчески, чтобы избежать возможных агрессивных поступков.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (DaPuglet), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 28 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

28 ноября - Полнолуние. С 15:59 - 16-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 28 ноября

Сегодня - благословенный день, и вы можете насладиться дополнительным временем в постели, прогулкой и чтением. Если у вас есть возможность отложить работу, воспользуйтесь этим временем для спокойного отдыха и размышлений о себе. День призван помочь вам восстановить силы, и ваши интеллектуальные способности также повышены. Используйте свою энергию творчески, чтобы избежать возможных агрессивных поступков.

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Влияние Луны 28 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Отложите служебное рвение, так как это не принесет положительных результатов. Не принимайте серьезных деловых решений, не заключайте крупные контракты. Лучше займитесь "генеральной уборкой" на рабочем месте, порядком и чистотой. Также день подходит для занятий творчеством, музыкой и поэзией.

Здоровье: Рекомендуется физическая активность, способствующая гармонии и тренировке равновесия. Полезны очистительные процедуры и оздоровительные мероприятия. Воздержитесь от операций, избегайте животной пищи и грибов. Придерживайтесь натуральных продуктов, богатых железом, таких как гранат и гранатовый сок. Умеренность в еде важна, а алкоголь лучше исключить.

Стрижка волос: Лучше отложить стрижку на более подходящее время, так как сегодня это может не принести пользы.

Отношения и брак: День благоприятен для спокойного общения с семьей, друзьями и близкими. Это время примирения, прощения обид и налаживания отношений. Считается, что сегодня благоприятные условия для бракосочетания.

Сон в ночь с 27 на 28 ноября

Сновидения помогут снять внутреннее напряжение и избавиться от недуга. Главное — правильное толкование снов сегодня.

Совет на 28 ноября по лунному календарю

Рекомендуется сохранять спокойствие, избегая любых действий, способных нарушить внутренний комфорт и мир в душе, так как символом этого дня является умеренность.

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