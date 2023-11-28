Лунный календарь 29 ноября 2023: день для путешествий может привести к травмам

Этот день не считается благоприятным для рутины, составления отчетов и перенапряжения.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

29 ноября - Убывающая Луна. С 16:45- 16-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 29 ноября

Сегодня легко обрести внутреннюю свободу. Можно позволить себе некоторую дозу свободы, насладиться раскрепощением и весельем. Важно не потерять голову, поскольку день наполнен неуправляемой энергией.

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Влияние Луны 29 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день не считается благоприятным для рутины, составления отчетов и перенапряжения. Новые начинания лучше откладывать, но можно завершать ранее начатые дела. Вероятно, серьезные переговоры сегодня могут стать вызовом. Не стоит брать на себя обязательства – это день внутренней свободы, поэтому лучше избегать долгов и обещаний. Сегодня - настоящий праздник вдохновения для творческих людей. День также подходит для путешествий и торговли, а также для финансовых операций.

Здоровье: Остерегайтесь травм и возможных инфекций. Не рекомендуется употребление лекарств, особенно наркотических, чтобы избежать серьезных последствий. Сегодня благоприятны сауна и омолаживающие процедуры.

Стрижка волос: Может повлечь за собой риски для здоровья и увеличить нагрузку на психику.

Отношения и брак: Проведите день в веселой дружеской компании – это время контактов, торжеств, ярких событий, веселья, разговоров, песен, игр и, возможно, даже физических упражнений. Активное общение и укрепление отношений - в приоритете. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака – такой союз будет крепким, а любовь и сексуальная гармония будут согревать ваш союз долгие годы.

Совет на 29 ноября по лунному календарю

Будьте внимательны, чтобы ваши радостные моменты не переросли в чрезмерное беспокойство и грубое употребление алкоголя. Напоминаем, что энергия этого дня требует внимательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможны сильные эмоциональные реакции.

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