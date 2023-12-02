Лунный календарь 3 декабря 2023: не упустите получить интересные предложения на работе

Болезни не представляют серьезной угрозы, но больным требуется серьезный и внимательный уход.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (fraureut, garyphr)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 3 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

3 декабря - убывающая Луна. С 21:50 - 20-й день лунного цикла. Луна во Льве.

Влияние Луны на человека 3 декабря

Пробуждаются чувства благородства, справедливости и уважения к порядку. Люди становятся решительными в изменениях и решении накопившихся вопросов. День, наполненный духом братства, иногда переходящего в доверительность.

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Влияние Луны 3 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот период благоприятен для начала новой рабочей деятельности — неудержимое движение вперед на новом поприще и быстрый карьерный рост гарантированы. При выполнении задач можно рассчитывать на поддержку коллег. Коллективная работа, общее принятие решений и разработка планов обещают быть очень продуктивными. Не упустите возможность получить интересные предложения, связанные с расширением бизнеса, и установить новые контакты. Расширение деятельности на международном уровне, особенно с иностранными партнерами, обещает быть перспективным. Эти контакты могут значительно улучшить ваше финансовое положение в будущем.

Здоровье: Болезни не представляют серьезной угрозы, но больным требуется серьезный и внимательный уход. В этот день легко избавиться от вредных привычек ради здоровья. Нагрузка на печень не рекомендуется из-за возможной опасности воздействия ядов и токсинов. Рекомендуется проводить кровоочистительные процедуры, употреблять отвары трав, а также питаться морковью, клюквой, свеклой, рябиной и гранатами. Также полезны ванны, души, обливания, закаливание, фитотерапия и соблюдение гигиеничных процедур — другими словами, любое физическое и духовное очищение.

Стрижка волос: Благоприятна, также как и окрашивание, особенно если выбран светлый оттенок.

Отношения и брак: Это время для дружбы и объединения людей, что благоприятствует путешествиям или общению со старыми друзьями. Не забывайте и о родственниках, живущих вдали. Считается, что этот день благоприятен для брака.

Сон в ночь с 2 на 3 декабря

В этот день сны не обладают особым значением.

Совет на 3 декабря по лунному календарю

Необходимо проявлять честность и справедливость даже в незначительных вопросах.

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