УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный календарь 3 декабря 2023: не упустите получить интересные предложения на работе

Лидия Неплях
2 декабря 2023, 15:29
Болезни не представляют серьезной угрозы, но больным требуется серьезный и внимательный уход.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (fraureut, garyphr)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 3 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

3 декабря - убывающая Луна. С 21:50 - 20-й день лунного цикла. Луна во Льве.

Влияние Луны на человека 3 декабря

Пробуждаются чувства благородства, справедливости и уважения к порядку. Люди становятся решительными в изменениях и решении накопившихся вопросов. День, наполненный духом братства, иногда переходящего в доверительность.

видео дня

Влияние Луны 3 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот период благоприятен для начала новой рабочей деятельности — неудержимое движение вперед на новом поприще и быстрый карьерный рост гарантированы. При выполнении задач можно рассчитывать на поддержку коллег. Коллективная работа, общее принятие решений и разработка планов обещают быть очень продуктивными. Не упустите возможность получить интересные предложения, связанные с расширением бизнеса, и установить новые контакты. Расширение деятельности на международном уровне, особенно с иностранными партнерами, обещает быть перспективным. Эти контакты могут значительно улучшить ваше финансовое положение в будущем.

Здоровье: Болезни не представляют серьезной угрозы, но больным требуется серьезный и внимательный уход. В этот день легко избавиться от вредных привычек ради здоровья. Нагрузка на печень не рекомендуется из-за возможной опасности воздействия ядов и токсинов. Рекомендуется проводить кровоочистительные процедуры, употреблять отвары трав, а также питаться морковью, клюквой, свеклой, рябиной и гранатами. Также полезны ванны, души, обливания, закаливание, фитотерапия и соблюдение гигиеничных процедур — другими словами, любое физическое и духовное очищение.

Стрижка волос: Благоприятна, также как и окрашивание, особенно если выбран светлый оттенок.

Отношения и брак: Это время для дружбы и объединения людей, что благоприятствует путешествиям или общению со старыми друзьями. Не забывайте и о родственниках, живущих вдали. Считается, что этот день благоприятен для брака.

Сон в ночь с 2 на 3 декабря

В этот день сны не обладают особым значением.

Совет на 3 декабря по лунному календарю

Необходимо проявлять честность и справедливость даже в незначительных вопросах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

15:54 Украина
Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

15:34 Украина
"Начало уличных боев": россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

"Начало уличных боев": россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

15:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:05

После Зеленского - он следующий: астролог спрогнозировал ход военных действий в декабре и результаты выборов

16:01

Стоять у плиты больше не надо: повар рассказала, как приготовить картофель

15:54

Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

15:34

Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

15:33

ВСУ убили оккупанта, который был звездой клипа "Между нами тает лед"Видео

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
15:33

"Начало уличных боев": россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

15:29

Лунный календарь 3 декабря 2023: не упустите получить интересные предложения на работе

15:27

"Закручивание гаек" необходимо: эксперт рассказал, сколько людей надо мобилизовать

15:21

ТОП-5 упражнений для начинающих: идеальная тренировка на все группы мышц домаВидео

Реклама
14:41

Судьи "Мастер шеф" удивили откровенным поцелуем под елкойВидео

14:40

Мощный удар по изоляции России: Зеленский рассказал о нелегитимности Путина

14:21

"Участие должна принять вся Украина": генерал рассказал о планах ВСУ на 2024 год

14:20

"Поражение РФ на поле боя - первый шаг к миру": Умеров назвал три задачи Украины

14:16

Что такое "манівці": языковед Авраменко растолковал колоритное словоВидео

14:09

Новый православный календарь на декабрь 2023: важные церковные праздники

13:54

В декабре ждите обманов: Влад Росс предсказал финансовые потрясения в последний месяц года

13:50

Загадка для гениев: нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд

13:39

РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за потерь: эксперт описал преимущества для ВСУ

13:37

Партизаны в Мелитополе провели новую спецоперацию: уничтожены оккупанты и техника

13:33

Киркоров снова вывел свою недовольную дочь в свет

Реклама
13:28

В Китае распространяется новый тяжелый вирус: в США выступили за запрет поездок

13:03

Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить

13:00

На Украину надвигается новый циклон: в каких областях ухудшится погода

12:56

Пойдет ли Украина на мирные переговоры с РФ: у Зеленского поставили точку

12:38

Гороскоп на завтра 3 декабря 2023: Раку - отдых, Водолею - свобода от долгов

12:38

Надо дождаться решений: как блокада границы влияет на поставку оружия

12:22

Единственный несбитый дрон попал в объект инфраструктуры на Одещине: какие последствия

11:52

Кто причастен к отравлению жены Буданова: у Зеленского назвали версию

11:41

"Мы с папой в стрессе": Зеленская рассказала про бойфренда дочери президента

11:38

Какой праздник завтра 3 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

11:23

Гороскоп на декабрь 2023: Весы - проблемы уйдут, Рыбам пора рисковать

11:15

В летнем контрнаступлении ВСУ не было прорыва: экс-глава ЦРУ назвал причины

10:59

На ЗАЭС оборвалась электрика: сообщается об угрозе радиационной безопасности

10:48

Без антижиров и химии: как удалить липкий жир на кухне

10:47

РФ ударила ракетами по Днепру: первые подробности

10:14

Даже снимать не нужно: как заточить нож в блендере яичной скорлупой

10:08

Без этой закуски новогодний стол не выйдет: рецепт быстрых праздничных снежек с крабовых палочек

10:03

Организм скажет "спасибо": ТОП-6 самых полезных фруктов

10:00

Лютый мороз до -16: какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег

09:48

В ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима

Реклама
09:32

Нужно найти безопасный выход за 21 секунду: чрезвычайно сложная загадка

09:28

Чему следует поучиться у Киссинджерамнение

09:21

"Отомстили за Кузю": ВСУ ликвидировали российского живодера

09:16

На газу или в чайнике: мужчина нашел самый дешевый способ вскипятить водуВидео

08:43

Rheinmetall откроет завод в Украине: когда будут выпущены первые Fuchs и Lynx

07:56

ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:05

Пауза в войне не даст нам практически ничегомнение

05:19

Гороскоп на декабрь 2023: что можно и нельзя делать в последний месяц годаВидео

04:30

Никогда не делайте это возле зеркала: мольфар назвал 3 вещи, которые разрушат жизнь

03:32

Вы все время чистили зубы неправильно: эксперты указали на распространенную ошибку

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять