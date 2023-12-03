Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
4 декабря - Убывающая Луна. С 23:08 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.
Влияние Луны на человека 4 декабря
Человеческие способности к духовному и творческому обновлению поднимаются на новый уровень. Внезапно могут появиться новые возможности, которые, если использовать их мудро, позволят пересмотреть прошлый опыт и строить планы на будущее.
Влияние Луны 4 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Рекомендуется решать простые вопросы и воздерживаться от принятия серьезных решений. День не благоприятен для торговых операций. Полезно передавать опыт, обучаться, накапливать знания. Не рекомендуется активное деловое взаимодействие.
Здоровье: Особое внимание следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений, особенно если вы болеете. Рекомендуется рациональное питание с насыщением, но в разумных пределах.
Стрижка волос: Сегодня не лучший день для изменений в прическе или окрашивания волос. Однако существует исключение: если ваше настроение прекрасно, а мастер энергичен, вы можете смело стричься и привлечь удачу.
Отношения: Положительный момент для общения и переговоров. Люди открыты, не склонны к лжи, и готовы делиться мыслями. Внимательное внимание к логике собеседников поможет достичь желаемого результата в разговоре.
Сон в ночь с 3 на 4 декабря
Сны в течение этих суток могут приносить новые знания и содержать информацию по решению проблем, поэтому важно отнестись к ним с вниманием.
Совет на 4 декабря по лунному календарю
Полученные знания следует применять исключительно в позитивных целях, иначе они могут против вас обернуться.
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