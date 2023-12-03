УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

Лидия Неплях
3 декабря 2023, 13:43
Особое внимание в этот день следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (ofsimplethings__, krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 декабря - Убывающая Луна. С 23:08 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 4 декабря

Человеческие способности к духовному и творческому обновлению поднимаются на новый уровень. Внезапно могут появиться новые возможности, которые, если использовать их мудро, позволят пересмотреть прошлый опыт и строить планы на будущее.

видео дня

Влияние Луны 4 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется решать простые вопросы и воздерживаться от принятия серьезных решений. День не благоприятен для торговых операций. Полезно передавать опыт, обучаться, накапливать знания. Не рекомендуется активное деловое взаимодействие.

Здоровье: Особое внимание следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений, особенно если вы болеете. Рекомендуется рациональное питание с насыщением, но в разумных пределах.

Стрижка волос: Сегодня не лучший день для изменений в прическе или окрашивания волос. Однако существует исключение: если ваше настроение прекрасно, а мастер энергичен, вы можете смело стричься и привлечь удачу.

Отношения: Положительный момент для общения и переговоров. Люди открыты, не склонны к лжи, и готовы делиться мыслями. Внимательное внимание к логике собеседников поможет достичь желаемого результата в разговоре.

Сон в ночь с 3 на 4 декабря

Сны в течение этих суток могут приносить новые знания и содержать информацию по решению проблем, поэтому важно отнестись к ним с вниманием.

Совет на 4 декабря по лунному календарю

Полученные знания следует применять исключительно в позитивных целях, иначе они могут против вас обернуться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

12:00 Украина
Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: детали

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: детали

11:55 Украина
"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

11:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

Реклама
11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

10:32

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто успеет разбогатеть в 2023

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУВидео

10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

09:59

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

09:25

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Скорпионы - позаботьтесь о себе, Девы - потерпите

09:07

"Пережить украинцев": глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

08:57

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

Реклама
08:10

Бои в Авдеевке: что происходит на фронтемнение

08:09

Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

07:28

Много снега и сильный ветер: в ISW раскрыли, как непогода на фронте замедляет войну

06:49

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?мнение

06:25

Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"Видео

04:40

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города УкраиныВидео

03:24

Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

02:43

Это поможет сэкономить: эксперты назвали идеальную температуру для стирки постели

02:12

Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила

01:44

"Могли зайти в тыл врага на Луганщину": эксперт объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУВидео

01:20

Расстрел пленных бойцов ВСУ: реакция на зверское преступление оккупантов РФ

02 декабря, суббота
23:15

Новая фаза войны: майор ВСУ объяснил слова Зеленского и назвал сроки

23:07

Цвет одежды по дням: как выбрать правильный цвет для каждого дня недели

23:07

"Завидуйте из своих трущоб": Волочкова вызверилась на хейтеровВидео

22:39

Хочу поблагодарить Дубай: Потап бизнес-классом снова махнул в ОАЭ

22:24

Россияне остались без командования: фронт на левом берегу Днепра под угрозой

22:07

Влюблена и счастлива: Даша Астафьева поделилась новыми фактами о личномВидео

21:57

"Будет одна большая Буча": экс-военный рассказал о планах оккупантов на 2025 год

21:41

Спикер Джонсон становится сторонником помощи США Украине: СМИ назвали причину

21:25

Что категорически нельзя делать вечером: вы можете обречь семью на бедность

Реклама
21:03

"Не хочу общаться с теми, кто там живет": известный ведущий разнес Галкина и "хороших русских"

20:50

"Путин обманул": в РФ жестко "прессуют" взбунтовавшихся жен мобилизованных

20:26

Начнутся серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 3 декабря

19:51

Непрерывных штурмовых действий нет: военный ВСУ назвал причину

19:50

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации и назвали главные изменения

19:43

"Для РФ война уже проиграна": Пионтковский назвал 2 фактора, которые на это указывают

19:37

На планете вот-вот вспыхнет очередная война, в которую США должны будут вмешатьсямнение

19:24

Путин увеличивает численность российской армии: в Белом доме отреагировали

19:22

Украину накрывает сильный шторм: будет бушевать мощный ветер и снегопады

18:55

Кубинские наемники появились в Украине: для чего их использует РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять