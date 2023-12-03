Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

Особое внимание в этот день следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (ofsimplethings__, krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 декабря - Убывающая Луна. С 23:08 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 4 декабря

Человеческие способности к духовному и творческому обновлению поднимаются на новый уровень. Внезапно могут появиться новые возможности, которые, если использовать их мудро, позволят пересмотреть прошлый опыт и строить планы на будущее.

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Влияние Луны 4 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется решать простые вопросы и воздерживаться от принятия серьезных решений. День не благоприятен для торговых операций. Полезно передавать опыт, обучаться, накапливать знания. Не рекомендуется активное деловое взаимодействие.

Здоровье: Особое внимание следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений, особенно если вы болеете. Рекомендуется рациональное питание с насыщением, но в разумных пределах.

Стрижка волос: Сегодня не лучший день для изменений в прическе или окрашивания волос. Однако существует исключение: если ваше настроение прекрасно, а мастер энергичен, вы можете смело стричься и привлечь удачу.

Отношения: Положительный момент для общения и переговоров. Люди открыты, не склонны к лжи, и готовы делиться мыслями. Внимательное внимание к логике собеседников поможет достичь желаемого результата в разговоре.

Сон в ночь с 3 на 4 декабря

Сны в течение этих суток могут приносить новые знания и содержать информацию по решению проблем, поэтому важно отнестись к ним с вниманием.

Совет на 4 декабря по лунному календарю

Полученные знания следует применять исключительно в позитивных целях, иначе они могут против вас обернуться.

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