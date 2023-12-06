Лунный календарь 7 декабря 2023: очень мощный день способствует излечению болезней

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
7 декабря - убывающая Луна. С 01:39 - 24-й день лунного цикла. Луна в Весах.
Влияние Луны на человека 7 декабря
Сегодня настоящий мощный день, когда природа пробуждает свои могущественные энергии, способствуя творческим начинаниям. В человеке также пробуждается внутренняя сила. Это благоприятное время для заложения основ крупных начинаний, подобно тому, как в Древнем Египте в этот день начинали строительство пирамид. Он идеально подходит для старта глобальных проектов, но важно не злоупотреблять этими силами, чтобы избежать негативных последствий.
Влияние Луны 7 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов это мощный и успешный день, подходящий для активной деятельности. Рекомендуется обсуждать текущие вопросы, продолжать начатое, но отложить сложные переговоры. Также это благоприятное время для творчества, создания искусства и его презентации. День подходит для дел, связанных с деньгами. Важно использовать энергию в конструктивных целях, избегая излишнего напряжения. Тем, кто чувствует себя слабым, лучше отдыхать больше.
Здоровье: Здоровье не вызывает опасений, и этот день подходит для лечения и приготовления лекарств. Максимально использовать его для укрепления здоровья и повышения духовного благополучия.
Стрижка волос: Отличный день для стрижки и изменения прически, что придаст энергии и сохранит форму надолго.
Отношения и брак: В общении избегайте давления на собеседника, а также грубых шуток и цинизма. Что касается брака, по разным источникам мнения расходятся: одни считают, что это благоприятное время для заключения брака, другие - нет.
Сон в ночь с 6 на 7 декабря
Что касается снов, в течение этих лунных суток они могут отражать ваше истинное состояние сексуальной энергии.
Совет на 7 декабря по лунному календарю
По общему мнению, этот день не является удачным для путешествий, а также не подходит для безделья и грусти.
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