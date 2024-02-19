Лунный календарь на 20 февраля: чего следует избегать в этот день

Будьте внимательны с колющими и режущими предметами.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-20-fevralya-chego-sleduet-izbegat-v-etot-den-10543016.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на 20 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

20 февраля - растущая Луна. С 12:19 - 12-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 20 февраля

Сегодня вы испытываете сильную внутреннюю энергию, которая может помочь вам преодолеть любые препятствия. Ваши действия обладают огромной силой, способной сделать невозможное. Кроме того, ваше личное обаяние усиливается, растет уверенность в себе, и вы испытываете стойкий энтузиазм.

видео дня

Влияние Луны 20 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня отличный день для целеустремленных действий в бизнесе и других рабочих делах. Будьте внимательны, так как может представиться уникальная возможность в деловой сфере, которую стоит не упускать. Ваши переговоры также могут оказаться успешными благодаря вашему личному обаянию. День хорош для начала путешествия или командировки, однако не рекомендуется заниматься торговлей или другой деятельностью, связанной с риском получения травмы.

Также следует избегать новых дел. Мелкие финансовые операции будут успешными, но стоит воздержаться от крупных сумм, чтобы избежать потенциальных убытков.

Здоровье: Не рекомендуется начинать лечение серьезного заболевания сегодня. У женщин начавшиеся заболевания могут иметь серьезные осложнения, в то время как у мужчин они будут незначительны.

Стрижка волос: Сегодняшний день подходит для стрижки волос согласно фазе Луны и даже может усилить ваше влияние на окружающих.

Отношения и брак: Сегодня особенно важно проявлять свою любовь к близким, заботиться о них и дарить им внимание и подарки. Считается, что сегодня благоприятно заключать брак.

Сон в ночь на 20 февраля

Сны, увиденные сегодня, могут не нести большого значения, поэтому не стоит обращать на них особого внимания.

Совет на 20 февраля по лунному календарю

Сегодня лучше избегать охоты, так как это день взаимодействия с животным миром. Также стоит быть осторожным с насекомыми и избегать укусов. Будьте внимательны с колющими и режущими предметами, так как сегодня есть риск несчастных случаев. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, лучше воздержаться от серьезных дел.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.