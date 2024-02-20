Лунный календарь на 21 февраля: о чем стоит задуматься в этот день

Сны, которые вы видите сегодня, могут нести важные послания.

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Лунный календарь на 21 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (aekashin)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 21 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

21 февраля - растущая Луна. С 13:36 - 13-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 21 февраля

Возможно усиление эмоциональности и чувствительности. Рекомендуется не даваться этим эмоциям, а наоборот, контролировать гнев и обиду. Важно избегать конфликтов сегодня, так как впоследствии может быть сложно примириться.

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Влияние Луны 21 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня не лучший день для начала чего-либо значимого или серьезной работы. Рекомендуется отложить важные дела. Ведение переговоров возможно, если вы хорошо понимаете позицию вашего партнера. В работе ценятся сила воли, выдержка, решительность и честность. Умение разрешать конфликтные ситуации и приходить к компромиссам будет полезно. День не подходит для финансовых решений, торговли, азартных игр. Если возможно, лучше отложить судебные процессы.

Здоровье: Болезни, беспокоящие в этот день, требуют особого внимания. Рекомендуется заняться водными процедурами и придерживаться здоровой диеты. Избегайте переедания и употребляйте больше жидкости. Физические нагрузки на сердце следует избегать.

Стрижка волос: Если вы задумывались о стрижке, то это хороший момент для этого. По гороскопу, стрижка волос сегодня может принести материальное благополучие. Окрашивание натуральными красителями также может привлечь финансовую энергию.

Отношения и брак: День благоприятен для проявления доброты и щедрости к другим. Если финансовые возможности ограничены, вы можете выразить свою поддержку эмоционально. Важно быть гибким и уметь достигать компромиссов. В романтических отношениях возможны конфликты и недопонимания. Считается, что это один из лучших дней для заключения брака, но только если ваши отношения не обременены ревностью. Если у вас или вашего партнера есть проблемы с ревностью, лучше отложить свадьбу, чтобы избежать конфликтов.

Сон в ночь на 21 февраля

Сны, которые вы видите сегодня, могут нести важные послания. Доверие к своим сновидениям может быть полезным, так как они могут быть вдохновлены позитивными силами. Не стоит бояться страшных снов, они уйдут с наступлением утра.

Совет на 21 февраля по лунному календарю

Не рекомендуется углубляться в негативные эмоции и самоожидание, так как это может привести к длительному угнетению. Подбитая посуда или пролитая жидкость сегодня могут символизировать страдание или одиночество. Важно принять и преодолеть это состояние.

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