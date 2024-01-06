Лунный календарь на 7 января: от чего следует воздержаться во вторую половину дня

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
7 января - убывающая Луна. С 3:13 - 26-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 7 января
В сегодняшний день могут произойти прозрения и озарения, предоставляя неожиданные решения для давно беспокоящих трудных ситуаций. Однако это возможно лишь в том случае, если вы не увлечены слишком множеством повседневных забот. Этот день также представляет собой период освобождения от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг.
Влияние Луны 7 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: В целом, день благоприятен. Однако не стоит начинать новые проекты; лучше извлеките максимальную пользу из текущих. В этот день истинность может родиться из споров. Во второй половине дня рекомендуется воздержаться от заключения новых сделок, подписания документов или начала новых дел. Это отличное время для научных экспериментов, исследований и экспедиций. Разрешение финансовых вопросов возможно, но лучше всего рассмотреть вопрос о возврате долгов.
Здоровье: Болезни невелики и кратковременны, часто проходят без последствий. Водные процедуры могут быть полезными.
Стрижка волос: Посещение парикмахерской в этот день – отличное решение. Стрижка придаст обаяние и повысит популярность среди окружающих. Смена цвета волос может привлечь энергию и благосостояние.
Отношения и брак: Одним из приятных сюрпризов этого дня может быть получение хороших новостей от друзей и старых знакомых. Хотя считается, что день благоприятен для заключения брака, свадьба может не быть слишком веселой. Этот день часто сопровождается тоской, ностальгией и сентиментальностью. В 27-й день лучше как можно меньше смотреться в зеркало, а если возможно, вовсе обойтись без него.
Сон в ночь с 6 на 7 января
Сегодняшние сны склонны сбываться. Они могут нести интуитивные прозрения, раскрывая истинную суть окружающих людей и происходящих событий.
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