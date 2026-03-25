Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Используя фазы Луны, можно повысить эффективность, избежать лишнего стресса и выбрать лучшие моменты для важных решений.

Лунный календарь на апрель 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Апрель 2026 года — период активных перемен и роста, и многие ориентируются на лунный календарь, чтобы правильно планировать важные дела, финансы и даже личную жизнь.

Фазы Луны в апреле 2026

Чтобы понимать влияние Луны, важно учитывать ее основные фазы:

Новолуние — 1 апреля

— 1 апреля Первая четверть — 8 апреля

— 8 апреля Полнолуние — 15 апреля

— 15 апреля Последняя четверть — 23 апреля

Именно фазы Луны в апреле задают общий ритм месяца.

Благоприятные дни в апреле 2026

Согласно астрологическим рекомендациям, лунный календарь благоприятные дни включает периоды роста энергии и стабильности.

Лучшие дни для:

начала новых проектов

финансовых решений

важных переговоров

покупок

3–7, 10–14, 18–22 апреля - в эти даты повышается концентрация, удача и вероятность успешного исхода дел.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Неблагоприятные дни в апреле

Есть периоды, когда лучше не рисковать и избегать серьезных решений.

Лунный календарь неблагоприятные дни в апреле:

1 апреля (новолуние)

15 апреля (полнолуние)

23–24 апреля (переход фаз)

28–30 апреля

В эти дни возможны эмоциональная нестабильность, конфликты и ошибки в решениях.

Как использовать лунный календарь

Чтобы получить максимум пользы от лунного календаря на апрель 2026, придерживайтесь простых правил:

на растущей Луне — начинайте новое

на убывающей — завершайте дела

в новолуние — планируйте

в полнолуние — избегайте перегрузок

