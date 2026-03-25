Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Вы узнаете:
- Фазы Луны в апреле 2025
- Какие лучшие дни в апреле для разных начинаний
Апрель 2026 года — период активных перемен и роста, и многие ориентируются на лунный календарь, чтобы правильно планировать важные дела, финансы и даже личную жизнь.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Фазы Луны в апреле 2026
Чтобы понимать влияние Луны, важно учитывать ее основные фазы:
- Новолуние — 1 апреля
- Первая четверть — 8 апреля
- Полнолуние — 15 апреля
- Последняя четверть — 23 апреля
Именно фазы Луны в апреле задают общий ритм месяца.
Благоприятные дни в апреле 2026
Согласно астрологическим рекомендациям, лунный календарь благоприятные дни включает периоды роста энергии и стабильности.
Лучшие дни для:
- начала новых проектов
- финансовых решений
- важных переговоров
- покупок
3–7, 10–14, 18–22 апреля - в эти даты повышается концентрация, удача и вероятность успешного исхода дел.
Неблагоприятные дни в апреле
Есть периоды, когда лучше не рисковать и избегать серьезных решений.
Лунный календарь неблагоприятные дни в апреле:
- 1 апреля (новолуние)
- 15 апреля (полнолуние)
- 23–24 апреля (переход фаз)
- 28–30 апреля
В эти дни возможны эмоциональная нестабильность, конфликты и ошибки в решениях.
Как использовать лунный календарь
Чтобы получить максимум пользы от лунного календаря на апрель 2026, придерживайтесь простых правил:
- на растущей Луне — начинайте новое
- на убывающей — завершайте дела
- в новолуние — планируйте
- в полнолуние — избегайте перегрузок
Вам может быть интересно:
- Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится
- Когда рождаются люди, наделенные особой интуицией — всего четыре даты
- Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред