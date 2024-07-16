Математическая головоломка: недостающее число найдут не все

Если вы считаете себя умным, то пришло ваше время блеснуть в этой сложной головоломке.

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Математическая головоломка / Фото: mirror.co.uk

Решить головоломки и логические задачи за короткий срок решить под силу не всем. Только те, у кого высокий IQ, смогут разгадать задачу з числами за 20 секунд.

Числа следуют по определенной схеме, поэтому вам нужно лишь определить, что заменит знак вопроса. Звучит просто, верно? Однако здесь вас ждет настоящее испытание - и чтобы сделать его еще более сложным, у вас есть всего 20 секунд на его выполнение. Загадка была опубликована на сайте X, и заставила почесать голову даже самых умных людей.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. видео дня Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Эта загадка потребует от вас серьезных навыков критического и логического мышления. Возможно, она вернет вас к школьным урокам математики, так что давайте посмотрим, сможете ли вы вспомнить, как решать числовые задачи. Удалось ли вам решить эту задачу?

Математическая головоломка / Фото: mirror.co.uk

Если вы все еще испытываете затруднения, скорее всего, ваше время уже истекло, но не волнуйтесь, попробуйте решить задачу без ограничений по времени. Сейчас мы раскроем ответ, который подсказали самые умные пользователи X, так что если вы все еще думаете, не обманывайтесь.

Один из пользователей прокомментировал: "6, потому что каждый набор противоположных долек складывается в 21, это было легко".

Второй согласился и написал: "При сложении симметричных пар получается 21. Поэтому ответ - 6", а третий добавил: "6. Каждая дополняющая пара =21". Удалось ли вам получить такой же ответ? Если да, то у вас высокий IQ, поздравляем.

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